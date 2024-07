INOVIO a annoncé la nomination de Steven Egge au poste de directeur commercial. M. Egge dirigera la stratégie et les opérations commerciales de l'entreprise, qui se prépare à lancer potentiellement son premier médicament à base d'ADN, INO-3107, pour le traitement de la papillomatose respiratoire récurrente (PRR). M. Egge rejoint INOVIO après avoir travaillé pour Sumitomo Pharma (anciennement Myovant Sciences, racheté par Sumitovant Biopharma, une filiale de Sumitomo Pharma, en 2023), où, en tant que vice-président senior et directeur général de Women's Health, il était chargé de mettre en place l'équipe de direction commerciale, d'accélérer le lancement de Myfembree® et de contribuer à l'expansion de l'entreprise dans de nouvelles indications.

M. Egge a travaillé chez Merck pendant vingt ans, où il a occupé un certain nombre de postes de direction commerciale, notamment en tant que responsable de la franchise des vaccins contre le papillomavirus de Merck et directeur du marketing pour la division des vaccins, où il a supervisé le lancement de nouvelles indications pour GARDASIL®, la relance de ZOSTAVAX® et la planification du lancement de GARDASIL9® et de VAXELIS®. M. Egge a également occupé le poste de responsable commercial mondial pour la franchise Fertilité de Merck, où il a supervisé le lancement d'ELONVA® sur les marchés autres que les États-Unis. Après Merck, M. Egge a occupé le poste de vice-président senior chez Genfit Corp, une société française de biotechnologie spécialisée dans les maladies du foie, où il a dirigé la planification commerciale et le développement des affaires.