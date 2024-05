Inovio Pharmaceuticals, Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments à base d'acide désoxyribonucléique (ADN) pour aider à traiter et à protéger les personnes contre les maladies associées au papillomavirus humain (HPV), au cancer et aux maladies infectieuses. Son portefeuille de médicaments à base d'ADN comprend INO-3107 pour le traitement de la papillomatose respiratoire récurrente (PRR) liée au HPV ; INO-3112 pour le traitement du carcinome épidermoïde oropharyngé lié au HPV, ou OPSCC ; VGX-3100 pour le traitement de la HSIL anale ou périanale ; INO-5401 pour le traitement du glioblastome multiforme (GBM), et INO-5401 pour le traitement du glioblastome multiforme (GBM). Son principal candidat est INO-3107 pour le traitement de la PRR, une maladie rare et débilitante des voies respiratoires causée par une infection à HPV. Sa plateforme de médicaments à base d'ADN se compose de plasmides d'ADN et de ses dispositifs CELLECTRA, qui sont utilisés pour délivrer les plasmides d'ADN dans la cellule. Son portefeuille de dispositifs CELLECTRA comprend deux modèles.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale