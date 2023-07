Inox Green Energy Services Limited est un fournisseur de services d'exploitation et de maintenance (O&M) dans le domaine de l'énergie éolienne basé en Inde. La société fournit des services d'exploitation et de maintenance à long terme pour des projets de parcs éoliens, en particulier des services d'exploitation et de maintenance pour les aérogénérateurs et les infrastructures communes du parc éolien qui permettent l'évacuation de l'électricité produite par ces aérogénérateurs. La Société est une filiale d'Inox Wind Limited (IWL), dont l'activité principale consiste à fabriquer des aérogénérateurs et à fournir des solutions clés en main en fournissant des aérogénérateurs et en proposant divers services, notamment l'évaluation des ressources éoliennes, l'acquisition de sites, le développement des infrastructures, le montage, l'approvisionnement et la mise en service (EPC) des aérogénérateurs et, par l'intermédiaire de la Société, la fourniture de services d'exploitation et d'entretien à long terme pour les projets d'énergie éolienne. Les services proposés par la société comprennent les services d'exploitation des éoliennes, la coordination avec les DISCOM, les systèmes de gestion, la maintenance prédictive et la maintenance réactive.

Secteur Construction et ingénierie