La perte d'INOX Leisure diminue de moitié grâce à la reprise des recettes du box-office.

La société, qui doit fusionner avec son grand rival PVR Ltd, a annoncé une perte de 403,7 millions de roupies indiennes (4,9 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 876,6 millions de roupies un an plus tôt.

PVR a également annoncé une perte plus faible pour le trimestre, bien qu'elle ait manqué les attentes des analystes.

Les chaînes de multiplex comme Inox et PVR ont vu un certain trafic revenir dans les salles de cinéma après presque deux ans de restrictions imposées par Covid, les clients ayant recommencé à dépenser pour la nourriture et les boissons du cinéma.

Cela a permis de compenser la pression exercée par une série de sorties médiocres, comme "Raksha Bandhan" et "Laal Singh Chaddha", qui ont fait un flop au box-office.

"Le deuxième trimestre a été affecté par l'incohérence de la chaîne de valeur du contenu, prouvant une fois de plus l'importance d'un contenu de grande qualité", a déclaré Siddharth Jain, directeur d'INOX Leisure.

Néanmoins, les recettes nettes de billetterie de 2,09 milliards de roupies sont bien plus élevées que les 270 millions de roupies du trimestre de l'année précédente, frappé par la pandémie, tandis que les recettes des aliments et boissons ont bondi de 150 millions de roupies à 1,10 milliard de roupies.

Les recettes des guichets étaient de 3,11 milliards de roupies au cours du trimestre correspondant avant la pandémie, tandis que les recettes des aliments et boissons étaient de 1,41 milliard de roupies.

Le bond des ventes de billets et d'aliments a permis de multiplier par huit le revenu global des opérations à 3,74 milliards de roupies et de compenser le bond de 155,1 % des dépenses totales.

Le prix moyen des billets d'INOX, un indicateur clé pour l'industrie, est passé de 178 roupies à 215 roupies, tandis que le montant moyen dépensé par chaque client a atteint un niveau record de 102 roupies.

Jain a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'un pipeline de contenu "spectaculaire" et la ferveur festive contribuent aux résultats du trimestre en cours. (1 $ = 82,9800 roupies indiennes)