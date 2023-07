Inox Wind Energy Limited est une société d'énergie éolienne basée en Inde. La société est engagée dans la production et la vente d'énergie éolienne, la fourniture de services pour l'érection, l'approvisionnement et la mise en service (EPC) de parcs éoliens et détient un intérêt commercial stratégique dans les énergies renouvelables. Les activités de la société dans le domaine des énergies renouvelables se déroulent sur plusieurs sites situés dans toute l'Inde, notamment au Tamil Nadu, au Maharashtra, au Kerala et au Rajasthan. Sa filiale est Inox Wind Limited.