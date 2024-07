Inox Wind Limited est un fournisseur de solutions intégrées d'énergie éolienne basé en Inde. La société fabrique et vend des générateurs de turbines éoliennes (WTG). Elle fournit également des services de montage, d'approvisionnement et de mise en service (EPC), d'exploitation et de maintenance (O&M) et d'infrastructures communes pour les aérogénérateurs, ainsi que des services de développement de parcs éoliens. La société propose divers produits, notamment Inox DF 93.3, Inox DF 100 et Inox DF 113. La société propose des solutions d'énergie éolienne et fournit des services aux producteurs d'électricité indépendants (IPP), aux services publics, aux entreprises du secteur public (PSU), aux entreprises et aux investisseurs particuliers. La société possède trois usines de fabrication à Gujarat, Himachal Pradesh et Madhya Pradesh avec une capacité de fabrication cumulée d'environ 1 600 mégawatts (MW). L'usine située près d'Ahmedabad, dans le Gujarat, fabrique des pales et des tours tubulaires, tandis que les moyeux et les nacelles sont fabriqués sur le site de la société à Una, dans l'Himachal Pradesh.