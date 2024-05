Inozyme Pharma, Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies rares en phase clinique. La société se concentre sur le développement de nouvelles thérapies pour le traitement des maladies affectant le système vasculaire, les tissus mous et le squelette. La société se concentre également sur le développement d'une nouvelle thérapie pour traiter les maladies génétiques rares que sont les déficits en Ectonucléotide Pyrophosphatase/Phosphodiestérase 1 (ENPP1) et en ATP-Binding Cassette de la famille C6 (ABCC6). Le principal produit candidat de la société, INZ-701, est une protéine de fusion soluble, recombinante, issue du génie génétique, conçue pour cliver l'adénosine triphosphate (ATP) extracellulaire afin de générer du pyrophosphate plasmatique (PPi) et de l'adénosine monophosphate (AMP), qui peuvent être transformés en phosphate et en adénosine. Son INZ-701 est en cours de développement clinique pour le traitement du déficit en ENPP1, du déficit en ABCC6 et de la calciphylaxie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale