Inpex Corporation figure parmi les principaux groupes pétroliers japonais. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et distribution de pétrole (72,7%) : 120,1 millions de barils vendus en 2021 ; - production et distribution de gaz naturel (25,2%) : 13,2 milliards de m3 vendus ; - production de gaz de pétrole liquéfié (0,6%) ; - autres (1,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (10,5%), Asie et Océanie (28,5%), Moyen Orient et Afrique (49,7%), Europe et CIS (9,4%) et Amériques (1,9%).