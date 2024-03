Le Japon, qui dispose de peu de ressources, renforce ses approvisionnements à long terme en gaz naturel liquéfié auprès de ses proches alliés, l'Australie et les États-Unis, alors que des contrats clés conclus avec des fournisseurs tels que la Russie devraient expirer d'ici le début des années 2030.

Le mois dernier, JERA, le plus grand producteur d'électricité du Japon, a accepté d'acheter une participation de 15,1 % dans le projet Scarborough de Woodside Energy en Australie. Il s'agit du dernier d'une série d'accords conclus alors que les retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie menacent de perturber l'accès au gaz de son voisin du nord, ce qui rend plus impérative la recherche de sources d'approvisionnement fiables à long terme.

Le GNL représente environ un tiers de la production d'électricité du Japon, qui est le deuxième importateur mondial derrière la Chine.

Il reste un élément clé du bouquet énergétique du Japon, même si les importations ont chuté de 8 % l'année dernière pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 2009, grâce à l'utilisation accrue des énergies renouvelables et au redémarrage de certains réacteurs nucléaires après un arrêt complet à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011.

Depuis 2022, les acheteurs japonais de GNL ont conclu des accords de participation dans cinq projets en Australie et aux États-Unis, y compris un bloc d'exploration. Ils ont obtenu de ces pays des contrats d'enlèvement de 10 à 20 ans pour plus de 5 millions de tonnes métriques par an, soit 8 % de la consommation du Japon en 2023, selon un calcul de Reuters, éclipsant ainsi les transactions réalisées ailleurs dans le monde.

Les questions politiques, notamment les nouvelles règles en matière d'émissions de carbone introduites en Australie à la mi-2023 et le gel par le président Joe Biden, en janvier, de l'approbation de nouvelles licences d'exportation de GNL aux États-Unis, n'ont pas entamé l'appétit du Japon pour les approvisionnements à long terme en provenance de ces pays.

Kyushu Electric Power, l'une des cinq principales compagnies d'électricité japonaises, a déclaré qu'elle envisageait d'acheter une participation dans le projet Lake Charles LNG d'Energy Transfer aux États-Unis, même s'il est désormais soumis au gel des licences américaines.

Il s'agirait de sa deuxième prise de participation directe dans la production de gaz après l'Australie.

"L'Amérique du Nord et l'Australie présentent encore une stabilité de l'offre par rapport à d'autres projets", a déclaré Takashi Mitsuyoshi, directeur général de Kyushu Electric.

"L'Amérique du Nord suscite quelques inquiétudes en raison de la récente décision de M. Biden concernant le GNL, mais l'Amérique du Nord et l'Australie sont des alliés, ce qui est très important.

Le Japon et les États-Unis sont membres de l'alliance des pays développés du Groupe des Sept (G7) et sont partenaires de l'Australie au sein d'un autre organisme de sécurité régionale, le Dialogue quadrilatéral sur la sécurité, également connu sous le nom de "Quadrilatère".

Kyushu Electric a conclu des contrats d'approvisionnement à long terme avec l'Australie, l'Indonésie et la Russie, dont certains expireront entre 2027 et 2032.

Mitsuyoshi a déclaré que l'Indonésie pourrait avoir une capacité d'exportation limitée à l'avenir en raison d'une forte demande intérieure due à une économie en pleine croissance.

Le Qatar, un autre fournisseur du Japon, augmente sa production, mais certains acheteurs s'irritent de ses contrats qui limitent la flexibilité des échanges de cargaisons, le ministre japonais de l'industrie ayant demandé l'année dernière l'élimination de la clause de destination.

Depuis 2022, les acheteurs japonais de GNL ont accru leur engagement auprès d'Oman, mais à une moindre échelle par rapport à l'Australie et aux États-Unis, tandis qu'Inpex a acquis de nouvelles licences d'exploration en Malaisie.

REMPLACER LA RUSSIE

Les flux de GNL vers le Japon ont changé au cours de la dernière décennie, avec notamment un déclin important de l'Indonésie, de la Malaisie, du Qatar et de la Russie, ainsi que l'arrivée des États-Unis et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée comme nouveaux fournisseurs majeurs, selon les données des douanes japonaises.

Au cours de cette période, l'Australie a été son principal fournisseur, bien que d'autres nouvelles sources apparaissent.

Le Canada, membre du G7, se prépare à mettre en service sa première grande installation d'exportation, dont Mitsubishi Corp, actionnaire, recevra plus de 2 millions de tonnes de GNL par an.

Yoko Nobuoka, analyste principal pour la recherche sur l'énergie au Japon chez LSEG, a déclaré que l'importance de la coopération avec les alliés pour la sécurité énergétique du Japon, y compris le GNL, s'était accrue à la suite de la crise énergétique déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La Russie était le troisième fournisseur de GNL du Japon l'année dernière, après l'Australie et la Malaisie, mais les importations ont chuté de 10,7 % par rapport à 2022.

Une grande partie du GNL russe utilisé par le Japon provient du projet Sakhaline-2, mais bon nombre de ses contrats à long terme devraient expirer aux alentours de 2030, ce qui incite davantage à conclure des accords ailleurs.

Le nouveau et vaste projet Arctic LNG 2, dans lequel Mitsui & Co et l'entreprise publique Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) détiennent ensemble 10 %, souligne les dangers de la dépendance de Tokyo à l'égard du gaz russe.

En novembre, Washington a imposé des sanctions sur le projet, ce qui a incité son opérateur, Novatek, à déclarer un cas de force majeure et a conduit Mitsui à enregistrer une provision supplémentaire de 13,6 milliards de yens (91,94 millions de dollars).

"Mais les membres du G7 ne peuvent pas réduire cette dépendance (au GNL russe) du jour au lendemain, c'est pourquoi ils ont besoin d'une augmentation des approvisionnements en GNL de la part de leurs alliés", a déclaré David Boling, directeur du cabinet de conseil Eurasia Group, qui a été représentant adjoint au commerce des États-Unis pour le Japon de 2015 à 2022. (1 $ = 147,9300 yens)