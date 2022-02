Le japonais Inpex va investir jusqu'à 38 milliards de dollars dans les zones de croissance sur 9 ans

Le plus grand explorateur de pétrole et de gaz du Japon, Inpex Corp, a déclaré mercredi qu'il investirait jusqu'à 4,4 trillions de yens (38 milliards de dollars) dans les domaines de croissance au cours des 9 prochaines années, dont 1 trillion sera consacré aux domaines de décarbonisation, notamment l'hydrogène et l'ammoniac.

"En tant que pionnier de la transformation de l'énergie, nous visons à fournir un approvisionnement stable en sources d'énergie diverses et propres, notamment le pétrole et le gaz naturel, l'hydrogène et les énergies renouvelables", a déclaré Takayuki Ueda, PDG d'Inpex, lors d'un point de presse.

Dans le cadre du nouveau plan d'affaires à long terme, Inpex prévoit de continuer à investir dans le gaz naturel liquéfié (GNL) en tant que combustible de croissance clé, tout en prenant des mesures pour réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2).

En ce qui concerne le pétrole, la société basée à Tokyo réalisera des investissements sélectifs et assurera une production et un recouvrement des coûts précoces, car les perspectives de la demande à long terme sont incertaines, a déclaré M. Ueda.

D'ici à 2030 environ, Inpex a pour objectif de porter sa production commerciale d'hydrogène à plus de 100 000 tonnes par an et d'injecter 2,5 millions de tonnes de CO2 par an, en utilisant sa technologie de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS).

Elle prévoit également d'augmenter sa capacité d'énergie renouvelable jusqu'à 2 gigawatts (GW) d'ici 2030, principalement grâce à l'éolien offshore et à la géothermie.

Pour 2021, Inpex a fait état d'un net redressement de ses bénéfices grâce à la flambée des prix du pétrole et du gaz, avec un bénéfice net atteignant 223 milliards de yens, contre une perte nette de 111,6 milliards de yens un an plus tôt, lorsque de lourdes pertes de valeur avaient érodé ses bénéfices.

Elle prévoit une augmentation de 12 % de son bénéfice cette année, à 250 milliards de yens.

M. Ueda a déclaré que le gouvernement japonais avait demandé à Inpex de contribuer à l'approvisionnement en GNL de l'Europe dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine, qui posent un risque de perturbation de l'approvisionnement énergétique.

"Nous essaierons de répondre à la demande même si ce ne sera pas facile car la plupart de sa production de GNL est liée à des contrats à long terme", a-t-il déclaré.

(1 $ = 115,4800 yens) (Reportage de Yuka Obayashi ; édition de Jacqueline Wong et Bernadette Baum)