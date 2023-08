Inpixon est une société spécialisée dans l'Indoor Intelligence, dont l'objectif est de fournir des informations exploitables sur les personnes, les lieux et les objets. Les segments de la société comprennent Indoor Intelligence, Shoom et SAVES. Le segment Indoor Intelligence comprend des produits logiciels et matériels. Shoom Digital Solutions offre des solutions numériques complètes ou des applications et des analyses basées sur le cloud pour l'industrie des médias et de l'édition, y compris eTearsheets et eInvoice. Grâce à sa ligne de produits SAVES, elle propose un ensemble complet de solutions logicielles d'analyse de données et de visualisation statistique pour les ingénieurs et les scientifiques. La suite d'outils d'analyse de données et de visualisation statistique comprend SigmaPlot, SigmaStat, SYSTAT, PeakFit, TableCurve 2D, TableCurve 3D, SigmaScan et MYSTAT. L'entreprise est également spécialisée dans la fourniture de systèmes de localisation en temps réel (RTLS) pour le secteur industriel. Sa solution RTLS s'appuie sur des technologies de pointe telles que l'IoT, l'IA et l'analyse des big data.

Secteur Services et conseils en informatique