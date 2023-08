InPlay Oil Corp. est une société basée au Canada, qui est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés pétrolières et de gaz naturel, ainsi que dans la production et la vente de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel. Les activités de la société sont axées sur sa base d'actifs concentrés de pétrole léger située dans le centre-ouest de l'Alberta. Sa principale cible est la formation de Cardium dans les gisements de Pembina et de Willesden Green. Les actifs de Cardium sont situés dans le centre-ouest de l'Alberta et se concentrent sur les gisements de Pembina et de Willesden Green. La formation de Belly River offre une possibilité supplémentaire de mise en valeur du pétrole léger, tandis qu'une nouvelle zone d'exploration dans la formation de Duvernay a le potentiel d'ajouter une valeur importante à l'avenir. Sa propriété de pétrole léger Belly River est située sur le côté est du gisement de Cardium de Pembina.