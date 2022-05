Allegro réduit ses prévisions en raison de l'inflation

Jeudi, la société polonaise Allegro a revu à la baisse ses prévisions pour 2022, une inflation plus élevée affectant les dépenses de consommation discrétionnaire, mais elle a déclaré être mieux positionnée que d'autres pour faire face à ces vents contraires.

La société, qui gère la plateforme d'achat la plus populaire de Pologne, s'attend désormais à ce que la croissance annuelle des revenus provenant de son marché principal soit de 25 % à 30 %, alors qu'elle prévoyait auparavant qu'elle se situerait dans les 30 %.

"Allegro est vraiment l'endroit où obtenir de bons prix .... Nous sommes en meilleure position pour résister aux budgets serrés des consommateurs que la plupart des entreprises de consommation", a déclaré à Reuters le directeur financier Jon Eastick.

Eastick a déclaré que la société n'excluait pas de modifier la tarification de son programme d'abonnement, dans un contexte de hausse probable des coûts de livraison, mais qu'il était optimiste quant à la capacité d'Allegro à maintenir ces augmentations de coûts à un niveau "raisonnable".

La société polonaise d'expédition de colis InPost a déclaré plus tôt en mai qu'elle appliquerait très probablement une augmentation de prix à deux chiffres en novembre pour Allegro.

Allegro a également réduit ses prévisions de bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) à un niveau compris entre 10 et 15 %, alors qu'il s'agissait auparavant d'un pourcentage de croissance faible à moyen.

"Pour des raisons de prudence, nous avons décidé que nous ne pouvions pas être aussi confiants que nous l'étions auparavant que le consommateur polonais s'en sortira et continuera à acheter", a déclaré Eastick.

Les analystes de Jefferies ont toutefois noté que les prévisions révisées étaient plus solides que les attentes du côté vendeur, qui tablaient sur une croissance de 9 %.

"La croissance de la ligne supérieure semble ralentir, mais il est important de noter que cela provient des pressions inflationnistes sur les portefeuilles des acheteurs et non des pressions concurrentielles redoutées", ont-ils déclaré dans une note.

Les actions d'Allegro, qui ont chuté d'environ 3 % à l'ouverture, ont inversé la tendance et se négociaient en hausse de 2,7 % à 8 h 13 GMT.

Le bénéfice principal d'Allegro pour le premier trimestre a chuté de 13,6 % pour atteindre 462,9 millions de zlotys (107,60 millions de dollars), en raison de la hausse des coûts. Néanmoins, ce résultat est supérieur aux 448 millions de zlotys attendus par les analystes dans un sondage réalisé par la société.

Eastick a cité les prix, la commodité, la livraison rapide et la solution "acheter maintenant-payer plus tard" d'Allegro comme étant la réponse de la société aux acheteurs touchés par l'inflation. (1 $ = 4,3019 zlotys) (Reportage d'Anna Pruchnicka et Karol Badohal ; Montage d'Uttaresh.V et Jacqueline Wong)