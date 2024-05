Inseego Corp. se consacre à la conception et au développement de réseaux étendus (WAN) sans fil gérés dans le nuage et de solutions de périphérie intelligentes. Son portefeuille WAN 4G et 5G comprend des solutions d'accès sans fil fixe et à large bande mobile avec des solutions cloud associées pour la visibilité, la surveillance, l'automatisation et le contrôle en temps réel du WAN avec une orchestration centralisée des fonctions du réseau. Ces solutions sont conçues pour les segments de marché des entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME). Ses solutions télématiques intelligentes sont conçues pour améliorer les résultats commerciaux des entreprises et des PME. Elle propose également une solution de gestion des abonnés sans fil pour permettre aux opérateurs de gérer les abonnements de leurs clients gouvernementaux et professionnels. Ses produits 5G et les solutions cloud associées sont utilisés dans des applications telles que le haut débit professionnel pour les cas d'utilisation mobiles et fixes, les réseaux d'entreprise et la gestion de basculement WAN définie par logiciel. Ses hotspots mobiles sont vendus sous la marque MiFi.

Secteur Communications et réseautage