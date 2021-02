Inseego : Le routeur d'intérieur Wavemaker™ PRO 5G d'Inseego est approuvé pour les grandes entreprises et PME du monde entier

— La nouvelle solution 5G construite pour l’entreprise (« Built for Enterprise ») offre aux fournisseurs de services, aux réseaux privés, aux campus et aux lieux d’affaires une connectivité bande large à haut débit et à faible latence, ainsi qu’une gestion dans le cloud —

Inseego Corp. (Nasdaq : INSG), un leader des solutions 5G et IdO intelligent d’appareil-à-cloud, a annoncé aujourd’hui que son nouveau routeur d’intérieur, Wavemaker PRO 5G, avait été certifié pour une utilisation en Europe, en Amérique du Nord* et en Australie, avec des certifications en attente pour d’autres marchés internationaux. Conçu spécifiquement pour les entreprises, ce routeur combine une connectivité 5G et Wi-Fi 6 multiopérateurs, haute performance, avec un logiciel cloud qui simplifie la gestion des appareils, maximise la sécurité, et minimise les dépenses pour les utilisateurs d’entreprise.

(C)2021. Inseego Corp. All rights reserved. Inseego Wavemaker PRO Indoor Router FG2000e

« Nos solutions Wavemaker PRO 5G changent la façon dont les entreprises et les PME envisagent l’accès à large bande », a déclaré Ashish Sharma, président d’Inseego. « Qu’ils aient des succursales distantes les unes des autres et nécessitant des communications de base plus rapides, des points de vente nécessitant des solutions de basculement, ou une main-d’œuvre répartie sur différents sites et nécessitant un accès fiable et sécurisé à leur réseau d’entreprise dans le cadre du télétravail, le routeur FG2000e peut offrir une vitesse, un débit et une fiabilité inégalés, le tout, ajouté à des solutions logicielles qui permettent aux organisations informatiques de déployer et de gérer facilement leurs appareils, de protéger leurs réseaux et de profiter des avantages d’un WAN multiopérateurs 5G. »

Apporter des solutions d’entreprise 5G sur les marchés mondiaux

Grâce aux certifications du secteur qui lui ont été attribuées, le routeur d’intérieur Wavemaker PRO 5G FG2000e est désormais disponible dans le commerce pour des déploiements sur de nombreux marchés mondiaux. Il est important de comprendre que différents pays et régions nécessitent différents types de réglementations et de certifications 3GPP, afin d’exploiter des produits 5G sur les réseaux mobiles. Par exemple, la certification GCF atteste que les produits sont conformes aux normes 3GPP, et qu’ils seront interopérables avec les réseaux mobiles du monde entier. La certification CE signifie que les solutions peuvent être vendues à des fournisseurs de services et à des entreprises clientes dans plus de 30 pays de l’Espace économique européen (EEE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE). La certification RCM atteste que les équipements électriques et sans fil peuvent être vendus en Australie. Enfin, la certification FCC nécessite un processus de tests rigoureux avant que les produits RF puissent être vendus et commercialisés aux États-Unis.

Après avoir obtenu toutes ces certifications, le routeur FG2000e peut désormais être vendu aux fournisseurs de services et aux entreprises clientes dans toutes ces régions, notamment aux organisations qui déploient des réseaux 5G privés.

Nouveaux partenaires de distribution mondiaux

En plus de nouer des partenariats avec des prestataires de services, Inseego étend actuellement son réseau de distributeurs, de revendeurs et d’intégrateurs système dans le monde entier, de sorte à créer de nouveaux canaux de commercialisation, ajoutés au soutien du marché local dont la société bénéficie pour ses nouvelles solutions d’entreprise. Le routeur FG2000e et son logiciel prennent en charge diverses langues locales, dont l’anglais, le français, l’italien, l’espagnol, l’allemand, l’arabe et le japonais.

Un WAN multiopérateurs 5G géré dans le cloud pour une connectivité haut débit universelle

Le routeur d’intérieur Wavemaker PRO 5G FG2000e offre une connectivité 5G haute performance, et une solution de secours 4G LTE, avec des fonctionnalités telles que :

Micrologiciel déverrouillé, à double SIM, multiopérateurs qui offre une flexibilité et un contrôle ultime du réseau auquel le routeur se connecte, et permet d’éviter les temps d’arrêt et les frais de surcharge en cas d’une consommation trop importante de données

qui offre une flexibilité et un contrôle ultime du réseau auquel le routeur se connecte, et permet d’éviter les temps d’arrêt et les frais de surcharge en cas d’une consommation trop importante de données Gestion centralisée du cloud par le biais de la solution cloud, Inseego Manage™, qui simplifie la configuration, l’installation, la gestion à distance, la sécurité et le support des appareils, permettant une excellente expérience client, dès la sortie du boîtier et pendant tout le cycle de vie du produit

par le biais de la solution cloud, Inseego Manage™, qui simplifie la configuration, l’installation, la gestion à distance, la sécurité et le support des appareils, permettant une excellente expérience client, dès la sortie du boîtier et pendant tout le cycle de vie du produit Sécurité de niveau entreprise incluant la prise en charge de la sécurité Wi-Fi WPA3, le cryptage avancé, Open VPN et IPsec VPN

incluant la prise en charge de la sécurité Wi-Fi WPA3, le cryptage avancé, Open VPN et IPsec VPN Valeur ajoutée avec un solide pipeline de nouvelles fonctionnalités, dont la gestion WAN, la sécurité d’entreprise, la gestion des appareils, et les applications de marché vertical.

Le routeur d’intérieur, Wavemaker PRO 5G FG2000e, peut offrir des vitesses au-delà du gigabit (si la 5G est inférieure à 6 GHz), qui sont équivalentes aux vitesses typiques des câbles et des fibres optiques, ou même les surpassent. Le FG2000e est idéal pour les bureaux d’affaires, les points de vente au détail, les établissements médicaux, les campus et les sites de travail éloignés ayant besoin d’un accès bande large, fiable et haut débit, avec des fonctionnalités telles que :

Un port Ethernet 5 Gbits/s, des ports LAN et WAN supplémentaires, et un port TS9 pour antenne externe

La technologie Wi-Fi 6 pour prendre en charge jusqu’à 128 appareils compatibles Wi-Fi

Un port RJ-11 pour Voice over LTE (VoLTE) en option

La 5G pour les réseaux privés

Selon IDC, le marché des équipements privés LTE/5G devrait atteindre 5,7 milliards USD en 2024. « Avec davantage de spectre disponible pour les utilisations d’entreprise, coïncidant avec l’arrivée de la 5G commerciale, l’intérêt s’est développé pour l’utilisation de solutions LTE/5G privées servant de base de connectivité dans une multitude d’organisations d’entreprise industrielles et traditionnelles à caractère essentiel. »

Inseego 5G : Rapide, fiable et sécurisé

Conçus et développés aux États-Unis, les produits 5G d’Inseego offrent une vitesse élevée et une faible latence avec une cybersécurité étendue, notamment la sécurité Wi-Fi WPA3 avec cryptage avancé, Open VPN, VPN IPsec, le contrôle parental et plus encore.

Pour en savoir plus sur les produits et solutions 5G d’Inseego, rendez-vous sur inseego.com. Pour toute demande des médias et des analystes, veuillez adresser un e-mail à press@inseego.com

*En attente d’approbation de l’opérateur.

À propos d’Inseego Corp.

Inseego Corp. (Nasdaq : INSG) est un chef de file du secteur des solutions « smart device-to-cloud » (appareils intelligents vers le cloud) qui étendent la périphérie du réseau 5G, permettant une couverture 5G plus large, des vitesses de données multigigabits, une faible latence et une sécurité renforcée pour offrir un accès Internet hautement fiable. Nos solutions mobiles innovantes à large bande et à accès fixe sans fil (fixed wireless access, FWA), et notre plateforme logicielle intègrent les technologies les plus avancées (y compris la 5G, la 4G LTE, la Wi-Fi 6 et autres) dans une large gamme de produits offrant une connectivité robuste à l’intérieur, à l’extérieur et dans les environnements industriels les plus difficiles.

Conçus et développés aux États-Unis, les produits et les solutions SaaS d’Inseego s’appuient sur les technologies brevetées de la société, pour fournir une connectivité sans fil de la plus haute qualité, aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux entités gouvernementales du monde entier. www.inseego.com #Putting5GtoWork

©2021 Inseego Corp. Tous droits réservés. Le nom et le logo d’Inseego sont des marques déposées, et les noms Wavemaker et Inseego Manage sont des marques commerciales d’Inseego Corp. Les autres noms de sociétés, de produits ou de services mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

