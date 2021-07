Inseego : dévoile la passerelle industrielle 5G ultime

— Inseego Wavemaker™ PRO 5G S2000e offre une vitesse et une polyvalence inégalées —

Inseego Corp. (NASDAQ : INSG), leader des solutions 5G device-to-cloud, a présenté aujourd’hui sa passerelle industrielle, Wavemaker PRO 2000e. Combinant la 5G hautes performances avec les capacités 4G LTE les plus avancées, cette solution offre un débit et une fiabilité de premier ordre, pour l’IdO industriel et les réseaux d’entreprise.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210723005475/fr/

(C)2021. Inseego Corp. All rights reserved. 5G industrial gateway S2000e.

« Nous avons conçu la S2000e pour fournir la meilleure connexion 5G possible pour tout système de routage ou point de terminaison, avec une vitesse, une fiabilité et une sécurité maximales », a déclaré Ashish Sharma, président d’Inseego. « Elle apporte des performances multigigabit aux installations sur site et à distance pour les réseaux IdO industriels, les réseaux privés, les SD-WAN et autres réseaux d’entreprise. »

Offrant des fonctionnalités matérielles de niveau entreprise, une gestion des appareils à distance dans le cloud, et des capacités de sécurité avancées, la S2000e est conçue pour assurer la continuité des activités 24 h/24, 7 j/7, et protéger les connexions essentielles.

« L’intersection des technologies de calcul mobile, cloud et de périphérie ouvre une nouvelle ère dans l’innovation 5G LAN », a souligné pour sa part Ozer Dondurmacıoğlu, vice-président du Marketing, chez Celona. « Avec sa nouvelle passerelle S2000e qui prend en charge des avancées telles que l’agrégation d’opérateurs 4G/5G simultanés, Inseego se place en première position, offrant la connectivité haute performance, la résilience et la polyvalence, autant d’exigences devenues non négociables pour les entreprises qui construisent activement leurs propres réseaux cellulaires privés. »

En plus de prendre en charge les installations fixes, la S2000e est idéale pour les installations mobiles, fournissant 5G/LTE et GPS pour les réseaux de véhicules. Shoreline Sightseeing qui exploite la plus grande flotte de bateaux-taxis et de bateaux d’excursion à Chicago en est un bon exemple.

« Les résultats que nous avons constatés sur nos navires avec la Wavemaker PRO S2000e ont été exceptionnels », a déclaré Ken Wagner, responsable informatique, chez Shoreline Sightseeing. « Nous utilisons ces passerelles 5G afin de fournir un backhaul WAN (cellulaire vers Ethernet) pour les systèmes de routage réseau sur nos bateaux, qui connectent nos systèmes de point de vente embarqués et nos flux vidéo en direct, et nous permettent de récupérer à distance des données vidéo à partir de DVR embarqués. La vitesse et la fiabilité obtenues avec la S2000e sont bien meilleures que celles de tous les produits utilisés auparavant. »

Connectivité 5G continue et multigigabit

La S2000e est la seule passerelle industrielle 5G disponible dans le commerce avec une connectivité 4x4 MIMO LTE et 5G simultanée, permettant un débit plus rapide* et une meilleure couverture à tout moment, même en cas de retour au LTE.

Elle fournit également un seuil thermique plus élevé que les autres passerelles. La gestion thermique avancée permet ainsi à la S2000e de fournir des débits de données 5G multigigabits en continu, sans étrangler la bande passante disponible, inférieure à 6, ou retomber en LTE en raison des températures internes. Ceci est particulièrement important pour les environnements industriels avec des températures extrêmes, notamment les installations où la S2000e se trouve dans un environnement d’usine ou à l’intérieur d’un boîtier ou d’une armoire.

La S2000e est disponible dès maintenant et prend en charge les fréquences inférieures à 6 GHz 5G et LTE (Cat 22). De plus, les unités mmWave sont disponibles aux fins de démonstration de faisabilité pour les cas d’utilisation de mmWave en intérieur.

Prévention des temps d’arrêt

Les réseaux essentiels à la mission et à l’entreprise ne peuvent se permettre une seule minute de temps d’arrêt. La S2000e est dotée de deux cartes SIM pour la connectivité principale et de secours, avec commutation automatique pour un basculement instantané. Active keepalive surveille également la connexion WAN, pour s’assurer que l’appareil est toujours prêt à transmettre le trafic.

Flexibilité de déploiement maximale

Avec 6 ports d’antenne et plusieurs accessoires d’antenne, la S2000e peut fournir un signal fort pratiquement partout. Les utilisateurs peuvent fixer des antennes dipôles pour une couverture à l’intérieur du bâtiment, ou des antennes tubulaires à l’extérieur, voire hors d’une enceinte, pour obtenir un signal encore meilleur. Les 6 antennes cellulaires permettent également à l’appareil de réserver quatre ports au 4x4 MIMO, et d’attribuer les ports restants à la 5G, une caractéristique qui en fait le seul appareil offrant de telles capacités sur le marché.

La S2000e se connecte à n’importe quel système de routage ou point de terminaison distant, par le biais de son port Ethernet 5 Gb ou son port USB-C 2,7 Gb via DHCP (mode routeur ou mode modem IPPT).

La prise en charge de PoE PD signifie que la S2000e peut être alimentée par un autre périphérique PoE (système de routage ou injecteur PoE), assurant ainsi une liberté d’emplacement quasi totale.

Divers supports de montage permettent une installation aussi bien sur un bureau, que sur un mur, un poteau, un rail DIN ou un cadre de support.

L’application mobile Inseego simplifie également l’auto-installation, qu’il s’agisse de l’identification du meilleur emplacement, ou de la configuration, en passant par le démarrage, et plus encore.

Logiciel device-to-cloud pour la gestion à distance et la sécurité avancée

La Wavemaker PRO 5G S2000e prend en charge la gestion des appareils Inseego Connect™ pour la configuration, la visibilité et le contrôle à distance, de tous les périphériques déployés via une console unique, ce qui permet d’éviter les frais de dépassement de données, tout en garantissant la santé des appareils, entre autres avantages.

En plus de nombreuses fonctionnalités de sécurité intégrées, le logiciel basé sur le cloud, Inseego Secure (disponible au troisième trimestre), fournit une détection active des menaces et des alertes en cas d’anomalie liée à l’appareil.

Le logiciel Wavemaker PRO offre des améliorations de fonctionnalités et des mises à jour de sécurité, trimestrielles sur FOTA**, pour pérenniser la S2000e en prolongeant sa vie utile.

Conçu spécialement pour les applications les plus exigeantes

La S2000e est idéale pour les cas d’utilisation dans les environnements industriels et d’entreprise, tels que :

Équipement de fabrication – Prend en charge les systèmes de surveillance et de contrôle en temps réel, dans les usines et autres installations, avec un débit élevé et une faible latence, tout en réduisant les problèmes de câblage.

– Prend en charge les systèmes de surveillance et de contrôle en temps réel, dans les usines et autres installations, avec un débit élevé et une faible latence, tout en réduisant les problèmes de câblage. Énergie & Boîtiers utilitaires – Idéale pour les installations distantes où le câble n’est pas une option, notamment dans les stations de pompage distantes, les lecteurs de compteurs, etc. Haute sécurité et fiabilité pour les infrastructures essentielles.

– Idéale pour les installations distantes où le câble n’est pas une option, notamment dans les stations de pompage distantes, les lecteurs de compteurs, etc. Haute sécurité et fiabilité pour les infrastructures essentielles. Boîtiers de surveillance à distance – Prend en charge plusieurs flux vidéo 4K, tout en offrant la possibilité d’exploiter les parties les moins encombrées du réseau.

– Prend en charge plusieurs flux vidéo 4K, tout en offrant la possibilité d’exploiter les parties les moins encombrées du réseau. Connexion WAN État & administration locale – Une excellente alternative au filaire pour les grands bureaux et les sites distants, la S2000e fournit un backhaul à haut débit pour les systèmes de routage et les points d’accès.

– Une excellente alternative au filaire pour les grands bureaux et les sites distants, la S2000e fournit un backhaul à haut débit pour les systèmes de routage et les points d’accès. Connexion WAN pour l’éducation – La transmission des flux vidéo peut être opérée en direct par l’enseignant vers plusieurs salles de classe ou lieux d’enseignement à distance, à l’aide de la S2000e pour le raccordement au réseau cellulaire.

« Le lien entre la 5G et l’IdO industriel changera la façon dont les infrastructures et les actifs essentiels sont gérés, contrôlés et sécurisés », a indiqué Dan Shey, directeur général et vice-président d’ABI Research. « Une passerelle 5G nomade et de niveau entreprise, apte à fournir un débit élevé et continu deviendra indispensable pour bon nombre de ces déploiements. »

Solutions fiables et sécurisées

Conçues et développées aux États-Unis, les solutions d’Inseego sont utilisées à travers le monde par plusieurs opérateurs mobiles, agences gouvernementales et entreprises clientes, de premier plan.

Disponibilité

La passerelle industrielle Wavemaker PRO 5G S2000e est désormais disponible dans le commerce auprès d’Inseego.

La S2000e est certifiée pour une utilisation sur les réseaux privés nord-américains (FCC/PTCRB) et européens (CE), et les principaux réseaux d’opérateurs aux États-Unis (y compris Verizon et T-Mobile), et est disponible pour l’approbation générale des opérateurs dans l’UE/Royaume-Uni (GCF) et AU/NZ (RCM/RSM).

Pour en savoir plus sur les produits et solutions 5G d’Inseego, rendez-vous sur inseego.com. Pour toute demande des médias et d’analystes, veuillez adresser un courriel à l’adresse press@inseego.com.

À propos d’Inseego Corp.

Inseego Corp. (Nasdaq : INSG) est un chef de file du secteur des solutions « smart device-to-cloud » (appareils intelligents vers le cloud) qui étendent la périphérie du réseau 5G, permettant une couverture 5G plus large, des vitesses de données multigigabits, une faible latence et une sécurité renforcée pour offrir un accès Internet hautement fiable. Nos solutions mobiles innovantes à large bande et à accès fixe sans fil (fixed wireless access, FWA) et notre plateforme logicielle intègrent les technologies les plus avancées (y compris la 5G, la 4G LTE, la Wi-Fi 6 et autres) dans une large gamme de produits offrant une connectivité robuste en intérieur, en extérieur et dans les environnements industriels les plus difficiles. Conçus et développés aux États-Unis, les produits et solutions SaaS d’Inseego s’appuient sur les technologies brevetées de la société, pour fournir une connectivité sans fil de la plus haute qualité aux prestataires de services, aux entreprises et aux entités gouvernementales du monde entier. www.inseego.com #Putting5GtoWork

__________________

*Les vitesses réelles obtenues dépendent du réseau et de la couverture de l’opérateur.

**La désactivation de la FOTA est disponible.

©2021 Inseego Corp. Tous droits réservés. Le nom et le logo d’Inseego sont des marques déposées, et les noms Inseego Wavemaker et Inseego Connect sont des marques commerciales d’Inseego Corp. Les autres noms de sociétés, de produits ou de services mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210723005475/fr/