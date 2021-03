Inseego : Le CPE FW2000e 5G d'extérieur Wavemaker™ PRO d'Inseego obtient une certification pour une utilisation en Amérique du Nord et en Europe

Le nouveau CPE 5G/LTE d’extérieur délivre un haut débit à grande vitesse pour les marchés mondiaux grand public, des entreprises et des PME

Inseego Corp. (Nasdaq : INSG), chef de file des solutions device-to-cloud (appareil à cloud) 5G et IdO, a annoncé aujourd’hui que son CPE FW2000e 5G d’extérieur Wavemaker PRO avait obtenu une certification pour être utilisé en Europe et aux États-Unis, notamment une compatibilité avec la bande 48 FCC pour les réseaux CBRS, ainsi que la bande C récemment mise aux enchères. Les opérateurs et utilisateurs d’entreprise peuvent désormais déployer ce CPE (customer premise equipment, équipement à l’abonné) d’extérieur haute performance au sein de leurs réseaux publics et privés, afin de délivrer une connectivité 5G/LTE fiable et à haute vitesse.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210325005891/fr/

(C)2021. Inseego Corp. All rights reserved. Inseego Wavemaker PRO fixed wireless outdoor CPE residential (Graphic: Business Wire)

Spécialement conçu avec des antennes à gain élevé qui maximisent la force du signal, le FW2000e étend la portée des réseaux cellulaires, en fournissant un accès sans fil fixe (fixed wireless access, FWA) pour les utilisateurs d’entreprises, de PME et résidentiels, dans des sites urbains, suburbains et ruraux. Le logiciel cloudi Inseego Connect™ permet aux opérateurs et entreprises de configurer et de gérer facilement à distance tous les CPE FW2000e déployés sur leurs réseaux.

« Grâce au FW2000e, les opérateurs mobiles peuvent délivrer une alternative sans fil attrayante aux utilisateurs finaux particuliers et entreprises qui sont mal desservis par leurs réseaux filaires », a déclaré Ashish Sharma, président des solutions IdO et mobiles chez Inseego. « Inseego fournit des solutions 5G complètes et pérennes pour un large éventail de marchés qui nécessitent une connectivité haut débit sécurisée et fiable, notamment pour les applications d’IdO industriel et de réseau privé. »

Offrir la 5G aux communautés mal desservies

D’après la FCC, près d’un quart de la population américaine située dans des zones rurales n’a toujours pas accès au haut débit à domicile (à des vitesses de téléchargement d’au moins 25 Mbit/s). Un grand nombre d’écoles, de petites entreprises, de cliniques, d’exploitations agricoles et d’autres sites sont également mal desservis.

En utilisant le spectre des bandes moyennes et basses (inférieures à 6 GHz), les fournisseurs de services sans fil peuvent désormais offrir un accès au haut débit 5G à grande vitesse à ces clients, avec des vitesses surpassant les connexions filaires habituelles. Ceci permet également de faire de l’accès sans fil fixe 5G une alternative attrayante pour les « coupeurs de cordon » ruraux et suburbains qui souhaitent regrouper leurs services Internet et mobiles auprès d’un fournisseur unique.

Bien entendu, la fracture numérique ne concerne pas uniquement les États-Unis, il s’agit d’un défi mondial. La large couverture et la haute vitesse rendues possibles grâce à la technologie 5G à bande inférieure à 6 GHz permettent d’offrir une solution pour de nombreuses régions. D’après la GSA, plus de 60 pays ont d’ores et déjà procédé au lancement commercial des réseaux 5G, et plus de 131 pays investissent dans les réseaux 5G.

Connexion des bureaux d’entreprise, des réseaux privés et de l’IdO industriel

Les réseaux privés 5G/LTE et les réseaux d’IdO industriel vont connaître une croissance rapide au cours des cinq prochaines années, pour s’étendre aux campus commerciaux et campus universitaires, aux villes intelligentes, aux installations énergétiques, aux entrepôts, aux banques, aux distributeurs, aux usines, aux lieux de divertissement, ainsi qu’à d’autres sites. Le FW2000e offre une connectivité haut débit rapide, fiable et sécurisée pour les réseaux publics, privés et hybrides dans tous ces lieux, grâce à un logiciel qui facilite le déploiement et la gestion à distance d’un ou plusieurs terminaux. Le FW2000e a été approuvé par la FCC pour un fonctionnement en tant que CBSD (Category Broadband Radio Service Device) de catégorie B (catégorie de puissance la plus élevée pour un CBSD) sur la bande CBRS.

Performances FWA 5G de premier ordre

Gain d’antenne inégalé pour une portée et un débit supérieurs quelle que soit la distance — Grâce à un réseau d’antennes sophistiqué et à la technologie 4x4 MIMO (multiple input, multiple output), le FW2000e délivre un gain jusqu’à 14 dBi pour un signal plus fort, même à la périphérie des réseaux cellulaires — soit un débit supérieur quelle que soit la distance. Grâce à des pics de vitesse multigigabits ii , le FW2000e surpasse les performances de tous les autres appareils CPE d’extérieur de sa catégorie.

— Grâce à un réseau d’antennes sophistiqué et à la technologie 4x4 MIMO (multiple input, multiple output), le FW2000e délivre un gain jusqu’à 14 dBi pour un signal plus fort, même à la périphérie des réseaux cellulaires — soit un débit supérieur quelle que soit la distance. Grâce à des pics de vitesse multigigabits , le FW2000e surpasse les performances de tous les autres appareils CPE d’extérieur de sa catégorie. Port LAN Ethernet 5 Gbits/s avec alimentation électrique par câble Ethernet (POE) — Fournit une passerelle à haute vitesse pour les routeurs intérieurs et autres points d’accès

— Fournit une passerelle à haute vitesse pour les routeurs intérieurs et autres points d’accès Plus large compatibilité globale avec les bandes — Conçu pour fonctionner sur 18 bandes 5G différentes et 24 bandes LTE (Cat 22)

— Conçu pour fonctionner sur 18 bandes 5G différentes et 24 bandes LTE (Cat 22) Double SIM pour une flexibilité et un basculement multi-opérateurs grâce à l’auto-commutation — Compatible avec deux SIM d’opérateurs et auto-commutation entre les opérateurs en fonction de la force du signal, de l’utilisation des données, de la disponibilité du service et d’autres critères. Le micrologiciel multi-opérateurs est compatible avec la plupart des principaux opérateurs mondiaux.

— Compatible avec deux SIM d’opérateurs et auto-commutation entre les opérateurs en fonction de la force du signal, de l’utilisation des données, de la disponibilité du service et d’autres critères. Le micrologiciel multi-opérateurs est compatible avec la plupart des principaux opérateurs mondiaux. Flexibilité extrême — Résistance certifiée IP67 pour les environnements difficiles, et large éventail de températures de fonctionnement

— Résistance certifiée IP67 pour les environnements difficiles, et large éventail de températures de fonctionnement Application Inseego Mobile — L’application mobile conviviale simplifie l’installation professionnelle et la gestion de l’appareil. Le processus de configuration étape par étape inclut un sondage du site afin de déterminer de manière optimale l’emplacement et l’orientation. Elle permet également aux utilisateurs de configurer à distance les paramètres de l’appareil, de gérer les appareils connectés, de procéder à un redémarrage, et bien plus encore.

— L’application mobile conviviale simplifie l’installation professionnelle et la gestion de l’appareil. Le processus de configuration étape par étape inclut un sondage du site afin de déterminer de manière optimale l’emplacement et l’orientation. Elle permet également aux utilisateurs de configurer à distance les paramètres de l’appareil, de gérer les appareils connectés, de procéder à un redémarrage, et bien plus encore. Gestion de l’appareil avec Inseego Connect™ — Solution logicielle intégrée destinée à un appareil unique incluse, plus options de mise à niveau progressive pour la gestion avancée des appareils, le suivi, les diagnostics et la sécurité d’appareils multiples à partir d’un tableau de bord unique.

Fonctionnalités logicielles destinées aux entreprises pour un WAN géré 5G multi-opérateurs

Plus qu’un simple appareil de connectivité 5G/LTE, le FW2000e est une solution complète et pérenne destinée aux clients d'entreprise, qui inclut gestion continue des appareils et des mises à jour des fonctionnalités de sécurité. Veuillez contacter Inseego pour en savoir plus sur le modèle de base et les versions destinées aux entreprises.

Disponibilité

Le CPE FW2000e 5G d’extérieur Inseego Wavemaker™ a obtenu les certifications réglementaires pour une utilisation en Europe et en Amérique du Nord, d’autres certifications étant actuellement en cours pour d’autres marchés. Cette solution est désormais disponible pour les opérateurs, ainsi que pour les clients entreprises d’Amérique du Nord et d’Europe, via les partenaires de distribution d’Inseego de ces deux régions. Contactez sales@inseego.com pour en savoir plus.

Un large portefeuille de solutions FWA 5G

Outre le FW2000e, le portefeuille Wavemaker PRO d’Inseego inclut le CPE FW2010e 5G d’extérieur (conçu pour le spectre mmWave), qui fait actuellement l’objet d’essais sur le terrain auprès de plusieurs clients. Le portefeuille inclut également deux routeurs 5G d’intérieur et une passerelle industrielle 5G. Veuillez contacter Inseego pour en savoir plus sur ces solutions.

Solutions fiables et sécurisées

Conçues et développées aux États-Unis, les solutions d’Inseego sont utilisées à travers le monde par plusieurs opérateurs mobiles, agences gouvernementales et entreprises clients de premier plan. Pour en savoir plus sur les produits et solutions 5G d’Inseego, rendez-vous sur inseego.com. Pour toute demande des médias et des analystes, veuillez adresser un courriel à l’adresse press@inseego.com.

À propos d’Inseego Corp.

Inseego Corp. (Nasdaq : INSG) est un chef de file du secteur des solutions « smart device-to-cloud » (appareils intelligents vers le cloud) qui étendent la périphérie du réseau 5G, permettant une couverture 5G plus large, des vitesses de données multigigabits, une faible latence et une sécurité renforcée pour offrir un accès Internet hautement fiable. Nos solutions mobiles innovantes à large bande et à accès fixe sans fil (fixed wireless access, FWA) et notre plateforme logicielle intègrent les technologies les plus avancées (y compris la 5G, la 4G LTE, la Wi-Fi 6 et autres) dans une large gamme de produits offrant une connectivité robuste en intérieur, en extérieur et dans les environnements industriels les plus difficiles. Conçus et développés aux États-Unis, les produits et solutions SaaS d’Inseego s’appuient sur les technologies brevetées de la société, pour fournir une connectivité sans fil de la plus haute qualité aux prestataires de services, aux entreprises et aux entités gouvernementales du monde entier. www.inseego.com #Putting5GtoWork

©2021 Inseego Corp. Tous droits réservés. Le nom et le logo d’Inseego sont des marques déposées, et les noms Wavemaker et Inseego Manage sont des marques commerciales d’Inseego Corp. Les autres noms de sociétés, de produits ou de services mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

___________________

i La version de base (gratuite) permet à un utilisateur de gérer facilement les paramètres d’un appareil FW2000 unique, en utilisant l’application Inseego Mobile ou Web UI. Pour gérer des appareils multiples, un abonnement Inseego Connect Standard ou Inseego Connect Advanced est requis. Cet abonnement offre une gestion avancée des appareils, la mise en service, ainsi que le suivi et le diagnostic de multiples appareils à partir d’un même tableau de bord.

ii Vitesses de téléchargement et de chargement maximales théoriques. Les vitesses réelles rencontrées dépendent du réseau et de la couverture de l’opérateur.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210325005891/fr/