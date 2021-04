Inseego : lance un nouveau CPE d'intérieur compact 5G/LTE pour la main-d'œuvre décentralisée, les succursales et les petites entreprises

Le Wavemaker PRO FX2000e fournit un haut débit 5G rapide et flexible pour un large éventail de marchés sans fil fixes

Inseego Corp. (Nasdaq : INSG), leader des solutions 5G et IdO reliant les dispositifs au cloud, a annoncé aujourd’hui que son routeur intérieur, le Wavemaker PRO 5G FX2000e avait été certifié pour une utilisation sur plusieurs marchés dans le monde. Cette solution sans fil, fixe, plug-and-play offre un haut débit 5G/LTE avec connectivité Ethernet et Wi-Fi 6 prenant en charge jusqu’à 32 dispositifs, ce qui la rend idéale pour les petites entreprises et les employés décentralisés qui ont besoin d’un accès Internet rapide, fiable et hautement sécurisé.

Avec des vitesses 5G de classe gigabit, le FX2000e assure une connectivité rapide et fiable presque partout, des restaurants aux magasins en passant par les succursales et les bureaux à domicile. L’application Inseego Mobile fournit une IU intuitive et permet aux utilisateurs finaux d’auto-installer facilement leurs appareils. En utilisant le logiciel cloud Inseego Connecti, les responsables informatiques peuvent configurer et gérer tous les appareils à distance dans un déploiement hautement évolutif.

« En matière d’accès haut débit, les solutions 5G constituent un excellent choix pour les entreprises et les consommateurs, aussi bien pour leurs bureaux décentralisés qu’à leur domicile », a déclaré Ashish Sharma, président de l’IdO et des solutions mobiles, chez Inseego. « Notre FX2000e est une solution compacte qui prend en charge de nombreux cas d’utilisation différents pour la connectivité haut débit : Les petites entreprises peuvent obtenir un accès Internet rapide partout. Les entreprises peuvent facilement déployer une solution WAN sécurisée pour leurs succursales, et leurs employés en télétravail. Et les fournisseurs de SD WAN peuvent désormais compter sur une connexion WAN 5G comme connexion haut débit principale pour les sites décentralisés. »

Connectivité 5G flexible

Le FX2000e est certifié pour fonctionner dans une large gamme de bandes de fréquences mondiales 5G et 4G. Conçu comme une solution puissante et rentable pour l’accès Internet du dernier kilomètre, il peut offrir une connectivité large bande à haut débit pour les utilisateurs des principaux réseaux 4G et 5G sur les marchés mondiaux.

De taille compacte, le FX2000e peut être déployé en tant que solution haut débit principale pour les points de vente décentralisés, en tant qu’interface WAN complémentaire pour les déploiements SD WAN, en tant que solution Internet pour les petites habitations, ou en remplacement d’un modem câblé pour les foyers de plus grande envergure, grâce à des systèmes Wi-Fi maillés, entre autres besoins de connectivité.

Rapide, flexible, fiable et sécurisé

Vitesses 5G et LTE de classe Gigabit

Connectivité robuste avec Ethernet et Wi-Fi 6 desservant jusqu’à 32 appareils

Fonctionnalité double SIM pour jusqu’à deux cartes SIM d’opérateur, avec commutation automatique entre les réseaux cellulaires et le WAN Ethernet

Sécurité de niveau entreprise avec OpenVPN, contrôle d’accès, sécurité des appareils de bout en bout, identification des menaces, surveillance, alertes en cas de menaces, et autres protections ii

Gestion cloud sophistiquée grâce à Inseego Connect™

Mises à jour logicielles, sécurité et assistance en continu

Disponibilité

L’équipement dans les locaux du client (Customer-Premises Equipment, CPE), d’intérieur, Wavemaker™ PRO 5G FX2000e, d’Inseego a obtenu des certifications réglementaires pour une utilisation dans plusieurs régions du monde, avec notamment la prise en charge de la bande FCC 48 pour les réseaux CBRS. Il est dès à présent disponible auprès des principaux distributeurs d’Amérique du Nord et d’Europe. Veuillez contacter Inseego pour en savoir plus.

Un vaste portefeuille de solutions à accès fixe sans fil (Fixed Wireless Access, FWA) 5G pour les particuliers et les entreprises

En plus du FX2000e, le portefeuille Wavemaker PRO d’Inseego comprend le CPE d’intérieur 5G FG2000e, actuellement disponible dans le commerce sur plusieurs marchés. Le portefeuille inclut également deux routeurs 5G d’extérieur et une passerelle industrielle 5G. Veuillez contacter Inseego pour en savoir plus sur ces solutions.

Solutions fiables et sécurisées

Conçues et développées aux États-Unis, les solutions d’Inseego sont utilisées à travers le monde par plusieurs opérateurs mobiles, agences gouvernementales et entreprises clientes, de premier plan. Pour en savoir plus sur les produits et solutions 5G d’Inseego, rendez-vous sur inseego.com. Pour toute demande des médias et des analystes, veuillez adresser un courriel à l’adresse press@inseego.com.

À propos d’Inseego Corp.

Inseego Corp. (Nasdaq : INSG) est un chef de file du secteur des solutions « smart device-to-cloud » (appareils intelligents vers le cloud) qui étendent la périphérie du réseau 5G, permettant une couverture 5G plus large, des vitesses de données multigigabits, une faible latence et une sécurité renforcée pour offrir un accès Internet hautement fiable. Nos solutions mobiles innovantes à large bande et à accès fixe sans fil (Fixed Wireless Access, FWA), et notre plateforme logicielle intègrent les technologies les plus avancées (y compris la 5G, la 4G LTE, la Wi-Fi 6 et autres) dans une large gamme de produits offrant une connectivité robuste à l’intérieur, à l’extérieur et dans les environnements industriels les plus difficiles. Conçus et développés aux États-Unis, les produits et les solutions SaaS d’Inseego s’appuient sur les technologies brevetées de la société, pour fournir une connectivité sans fil de la plus haute qualité, aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux entités gouvernementales du monde entier. www.inseego.com #Putting5GtoWork

©2021 Inseego Corp. Tous droits réservés. Le nom et le logo Inseego sont des marques déposées, et les noms Wavemaker et Inseego Manage sont des marques commerciales d’Inseego Corp.

