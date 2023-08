Inseego Corp. est engagée dans la conception et le développement de solutions sans fil fixes et mobiles, de l'Internet industriel des objets (IIoT) et de solutions cloud pour les fournisseurs de services, les petites et moyennes entreprises, les gouvernements et les consommateurs du monde entier. Le portefeuille de produits de la société se compose de solutions fixes et mobiles "device-to-cloud", qui fournissent des services IoT de bout en bout avec une intelligence commerciale approfondie. Ses activités comprennent les solutions IoT et mobiles, ainsi que les solutions télématiques et de suivi des actifs pour les entreprises et les solutions SaaS pour les entreprises. Son activité IoT se concentre sur les applications destinées à un éventail de marchés, y compris les marchés verticaux des grandes entreprises et les marchés IIoT. Son activité IoT & Mobile Solutions comprend également Inseego Subscribe. Elle conçoit, développe et vend une gamme de systèmes de gestion et de surveillance des actifs utilisant le positionnement par satellite du système mondial de localisation (GPS), des communications cellulaires avancées et des technologies sensorielles avancées, par l'intermédiaire de sa filiale, DigiCore Holdings Limited.

Secteur Communications et réseautage