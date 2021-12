Vodafone Qatar choisit le routeur d'intérieur, 5G CPE FX2000, d'Inseego, pour les clients GigaHome et les entreprises

Le routeur d’intérieur, Wavemaker™ 5G FX2000, d’Inseego offre un accès Internet rapide et sécurisé pour le divertissement à domicile et les sites d’affaires

Vodafone Qatar et Inseego (Nasdaq : INSG) offrent un accès Internet ultra-rapide aux particuliers et aux entreprises, avec le lancement du nouveau routeur d’intérieur 5G FX2000. Combinant les performances 5G avec le Wi-Fi 6 double bande, dans un design compact, le FX2000 peut connecter jusqu’à 30 appareils Wi-Fi, notamment des ordinateurs portables, tablettes, systèmes de points de vente, smartphones, téléviseurs, systèmes de maison intelligente, et consoles de jeux.

Le routeur d’intérieur, Wavemaker™ 5G FX2000, d’Inseego est désormais disponible dans les points de vente Vodafone Qatar et en ligne. Inclus dans les plans 5G GigaHome de Vodafone, le FX2000 offrira aux utilisateurs vitesse, simplicité et sécurité, le tout dans un format réduit au design élégant, qui s’adapte à la fois aux espaces professionnels et domestiques.

« Nos clients GigaHome et entreprises nous font confiance pour fournir un accès Internet rapide, fiable et sécurisé à un large éventail d’applications particulièrement exigeantes », a déclaré Diego Camberos, directeur de l’exploitation, chez Vodafone Qatar. « Le routeur FX2000 d’Inseego leur permet de profiter de toute la puissance des performances 5G, que ce soit pour travailler à domicile, diriger une entreprise, diffuser des films, utiliser des casques AR/VR, ou s’adonner aux jeux. Nous sommes ravis de mettre cette solution de classe mondiale à la disposition du Qatar. »

« Nous sommes très fiers de fournir à Vodafone Qatar cette puissante solution d’accès sans fil, fixe 5G pour les bureaux à domicile, les communications d’entreprise, et les expériences de divertissement multimédia immersives, de leurs clients », a confié Simon Rayne, vice-président principal et directeur général d’Inseego pour le Royaume-Uni, la région EMOA et Asie-Pacifique. « Inseego s’impose comme le chef de file du secteur, grâce à des solutions sans fil, fixes, qui peuvent offrir des vitesses de téléchargement gigabit-plus, une réactivité sans décalage, et une fiabilité exceptionnelle. »

Plus petit routeur d’intérieur, 5G CPE au monde – Avec son faible encombrement et son design discret, le FX2000 est actuellement le plus petit équipement dans les locaux clients (customer premises equipment, CPE), disponible sur le marché. Il peut être placé sur une table ou un bureau, et déplacé facilement lors d’un déménagement dans un nouveau domicile ou un nouvel espace de travail.

Facile à configurer et à gérer – Le FX2000 peut être configuré par tout utilisateur (sans intervention d’un technicien de service !) en seulement quelques minutes. L’application pour smartphone, Inseego Mobile, permet d’optimiser facilement les performances et de gérer le FX2000 grâce à des paramètres de contrôle conviviaux.

Performances de premier ordre – Avec l’antenne et la technologie RF sophistiquée d’Inseego, à la pointe du secteur, le FX2000 peut fournir des vitesses de pointe 5G supérieures à 1 Gbit/s* (avec un retour à Cat 22 LTE) assurant ainsi des connexions rapides et fiables, ainsi qu’un débit élevé soutenu et une faible latence, pour des applications telles que la vidéoconférence, le streaming multimédia, la RA/RV, et le cloud computing. Le FX2000 prend en charge le Wi-Fi 6 double bande pour jusqu’à 30 appareils connectés, ainsi qu’un port Ethernet LAN et un port USB, permettant de connecter jusqu’à 32 appareils simultanément. Le port LAN Ethernet peut également être connecté à d’autres périphériques de routage.

Sécurité de niveau entreprise – Conçu et développé aux États-Unis, et doté de plusieurs couches de sécurité avancée, le FX2000 protège les données grâce à un cryptage sophistiqué, une prévention contre le piratage, une protection par mot de passe, un OpenVPN, un réseau Wi-Fi pour invités, entre autres outils. Une authentification robuste protège contre les cybermenaces, et permet aux clients de se connecter en toute confiance à leurs réseaux d’entreprise.

Travaillez partout – en toute sécurité

Contrairement aux réseaux Wi-Fi domestiques, à la fois lents, surpeuplés et non sécurisés, le FX2000 fournit à un réseau d’entreprise une connexion rapide, séparée et sécurisée, via un réseau 5G géré par l’opérateur. Il fournit ainsi un haut débit fiable, pour les employés ne disposant pas d’un accès Internet fiable à la maison.

Prêt pour les affaires

Les succursales, cabinets médicaux, magasins de détail et restaurants ont tous besoin de connexions ultra-fiables pour leurs systèmes de point de vente, leurs systèmes d’entreprise, et leurs réseaux Wi-Fi invités. Le FX2000 peut être utilisé aussi bien pour l’accès Internet principal, qu’à titre de solution de sauvegarde lorsque d’autres services Internet tombent en panne.

Solutions fiables et sécurisées

Conçues et développées aux États-Unis, les solutions d’Inseego sont utilisées à travers le monde par plusieurs opérateurs mobiles, agences gouvernementales et entreprises clientes, de premier plan.

À propos d’Inseego Corp.

Inseego Corp. (Nasdaq : INSG) est un chef de file du secteur des solutions « smart device-to-cloud » (appareils intelligents vers le cloud) qui étendent la périphérie du réseau 5G, permettant une couverture 5G plus large, des vitesses de données multigigabits, une faible latence et une sécurité renforcée pour offrir un accès Internet hautement fiable. Les solutions mobiles innovantes à large bande et accès fixe, sans fil (Fixed Wireless Access, FWA), et la plateforme logicielle, d’Inseego intègrent les technologies les plus avancées (notamment la 5G, la 4G LTE, le Wi-Fi 6 et autres) dans une large gamme de produits innovants offrant une connectivité robuste à l’intérieur, à l’extérieur, et dans les environnements industriels les plus difficiles. Conçus et développés aux États-Unis, les produits et les solutions SaaS d’Inseego s’appuient sur les technologies brevetées de la Société, pour assurer une connectivité sans fil, de la plus haute qualité, aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux entités gouvernementales, du monde entier. www.inseego.com #Putting5GtoWork

©2021 Inseego Corp. Tous droits réservés. Le nom et le logo d’Inseego sont des marques déposées, et les noms Wavemaker et Inseego Connect sont des marques commerciales d’Inseego Corp. Les autres noms de sociétés, de produits ou de services mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Vodafone Qatar P.Q.S.C

Vodafone Qatar P.Q.S.C (« Vodafone Qatar ») fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de la voix, la messagerie, les données, les communications fixes, les services gérés IdO et TIC dans l’État du Qatar, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. La Société a commencé ses opérations commerciales en 2009, et compte 1,7 million de clients mobiles au 30 septembre 2021. Son infrastructure réseau, de pointe s’étend progressivement, de manière à doter d’une connectivité par fibre optique et 5G des zones clés du pays, ainsi que d’un vaste écosystème numérique, qui contribueront à la croissance et à la prospérité continues du Qatar. La vision de Vodafone Qatar est profondément enracinée dans sa mission de connecter les idées d’aujourd’hui avec les technologies de demain, d’une part en facilitant l’innovation numérique, d’autre part en devenant le premier choix des utilisateurs dans le secteur des télécommunications et des services numériques. Veuillez consulter www.vodafone.qa pour en savoir plus.

