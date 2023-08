Insig AI PLC, anciennement Catena Group PLC, est une société de technologie et de science des données basée au Royaume-Uni. La société fournit des produits conçus pour les stratégies d'investissement. Elle permet aux gestionnaires d'actifs de passer à un modèle d'affaires centré sur les données. Ses produits fournissent des solutions d'analyse de données qui génèrent des résultats et une méthodologie soutenue par une équipe ayant des connaissances sectorielles. Elle intègre des logiciels, la science des données et le cloud computing pour aider les gestionnaires d'actifs à prendre des décisions, à générer de la valeur et à gérer leur flux de travail. Ses produits peuvent être utilisés seuls ou conjointement avec ses autres produits. Ses produits permettent aux professionnels de l'investissement d'obtenir les données, en appliquant des techniques d'apprentissage automatique de pointe, des bases de données et des technologies de cloud computing. Les produits de la société comprennent Insig Portfolio, Insig ESG, Insig Data, Insig Docs et Insig Exceleton.

Secteur Services et conseils en informatique