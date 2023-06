Malgré un examen plus rigoureux des investissements technologiques, la nouvelle ère de l'innovation exige un état d'esprit axé sur le numérique pour les entreprises internationales

Selon un bulletin d'information (InfoBrief) d'IDC, une enquête commandée par Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), un intégrateur de solutions figurant au classement Fortune 500, dédié à la réussite des clients grâce à la transformation numérique, les chefs d'entreprise du monde entier perçoivent la nécessité d'investir dans la transformation numérique pour répondre à un nouvel impératif d'innovation, malgré les pressions macroéconomiques persistantes et un environnement commercial de plus en plus incertain et concurrentiel.

Plus de huit répondants sur dix (82 %) affirment que les entreprises doivent investir dans la transformation numérique pour ne pas prendre de retard.

Près de la moitié (49 %) déclarent que la capacité à suivre le rythme de l'innovation technologique par rapport aux concurrents sera une préoccupation majeure pour leurs organisations au cours des 12 prochains mois, tandis que seulement deux sur 10 (20 %) identifient l'inflation et l'éventualité d'une récession économique.

« The 2023 Insight Intelligent Technology Report »1, le bulletin d'information (InfoBrief) d'IDC, est destiné à recueillir des informations sur la façon dont l'incertitude économique persistante mondiale et les tensions géopolitiques, entre autres défis commerciaux, influencent les investissements numériques chez les dirigeants d'entreprise. Les résultats proviennent d’une enquête menée auprès de 1 000 chefs d'entreprise répartis dans le monde entier et évoluant dans des entreprises de plus de 1 000 employés.

« Les clients me demandent souvent en premier lieu, comment je fais pour garantir la pérennité de mon entreprise. Les entreprises tentent, depuis des années, de remédier à la fragilité des systèmes hérités et d'optimiser l'activité à travers une numérisation renforcée afin d'accroître la productivité, de gagner des parts de marchés étroits et de renforcer la résilience de l'organisation », déclare Matt Jackson, directeur mondial de la technologie chez Insight. « Aujourd’hui, l'IA générative accentue l’urgence pour les dirigeants de préparer leurs entreprises à rester en tête de la concurrence dans la course à l'IA. »

Principales conclusions de l'enquête :

52 % des personnes interrogées déclarent que la résilience opérationnelle sera l'un des plus grands défis auxquels les entreprises devront faire face l’année prochaine avec la cybersécurité (56 %).

34 % d’entre elles projettent d'investir dans la transformation numérique au cours des 12 prochains mois afin d’élargir la distribution et la monétisation des produits et services, tandis que 33 % ont l'intention de consolider la numérisation des expériences client.

La plupart des organisations perçoivent le besoin de devenir une entreprise numérique et 61 % d'entre elles tablent sur un retour sur investissement significatif d'ici à 2024.

Les principaux obstacles à la transformation numérique sont les problèmes liés à la confidentialité/sécurité des données (53 %), au manque de compétences technologiques essentielles (39 %) et à l'insuffisance des ressources nécessaires à la conduite du changement (39 %). Ces défis s’aggraveront au fur et à mesure que les entreprises adoptent des technologies plus complexes comme l'IA générative.

Près de la moitié (49 %) des raisons pouvant expliquer l’échec des transformations numériques sont liées aux problèmes d'intégration de l'infrastructure informatique. 46 % des répondants affirment également que les technologies héritées ou la dette technique freinent leur stratégie organisationnelle.

48 % des personnes interrogées déclarent un examen dans les entreprises plus rigoureux des initiatives numériques par les hauts dirigeants au cours de l'année écoulée.

« Les dirigeants doivent repenser le retour sur investissement s'ils veulent vraiment atteindre un statut d'entreprise numérique. Ces derniers sont tenus de favoriser l’agilité, de basculer les dépenses qui relevaient jusqu’alors de l’investissement (CapEx) vers des dépenses d’exploitation (OpEx) afin de créer un environnement propice à l'innovation continue et de déployer rapidement la technologie pour acquérir un avantage concurrentiel. Si elles ne le font pas, une autre entreprise le fera », déclare Adrian Gregory, président d'Insight, région EMEA.

Méthodologie de l'enquête : Les résultats proviennent d’une enquête menée par IDC entre janvier et mars 2023 auprès de 1 000 répondants. Cette étude ciblait des dirigeants de grandes entreprises commerciales de plus de 1 000 employés, tous secteurs d’activité confondus, ainsi que des décideurs au sein d’organisations publiques de plus de 250 employés. Les quotas ont été fixés par pays, 300 personnes ont été interrogées en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada, et 100 personnes ont été interrogées dans chacun des pays suivants : Espagne, Italie, France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche et Suisse. La marge d'erreur pour l'échantillon total de 1 000 répondants est de +/-3 % à un niveau de confiance de 95 %.

