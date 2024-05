Insignia Financial Ltd est un gestionnaire de patrimoine basé en Australie. La société opère à travers quatre segments : Platforms, Advice, Asset Management et Corporate. Le segment Plateformes offre une large gamme de solutions de retraite et d'investissement aux clients, y compris les investisseurs, les membres, les employeurs et les conseillers. Le segment Advice fournit des conseils financiers aux Australiens, en aidant les clients à s'orienter dans une gamme de services et de solutions financières et en les éduquant afin d'améliorer leur bien-être financier. Le secteur de la gestion d'actifs fournit des services de gestion d'investissements à des clients institutionnels, de détail et directs dans une gamme variée de classes d'actifs et de produits. La société dispose d'une gamme d'options pour son réseau de conseillers financiers couvrant les canaux salariés, indépendants et auto-licenciés. Ses filiales comprennent Actuate Alliance Services Pty Ltd, Antares Capital Partners Ltd, Australian Wealth Management Limited et Financial Acuity Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds