Insignia Financial Ltd. est une société de services financiers basée en Australie. La société fournit des conseils en matière de patrimoine individuel, de fonds d'entreprise et d'actifs de retraite. Les segments de la société comprennent les plateformes, le conseil et la gestion d'actifs. Le segment Plateformes propose une large gamme de solutions de services financiers sur les pensions de retraite et les investissements à des clients tels que les investisseurs, les membres, les employeurs et les conseillers. Le segment Advice fournit des conseils financiers de qualité qui sont accessibles, abordables et engageants pour les Australiens, en aidant les clients à s'orienter dans une gamme de produits et services financiers et en éduquant les clients pour améliorer leurs connaissances financières. Le segment Asset Management fournit des services de gestion des investissements pour le compte de clients institutionnels, de particuliers et de clients directs à travers une gamme variée de classes d'actifs et de constructions de produits. Ses filiales comprennent Australian Executor Trustees Limited, Bridges Financial Services Pty Limited et SFG Australia Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds