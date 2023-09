Insmed Incorporated est une société biopharmaceutique. Elle fournit le produit ARIKAYCE (suspension d'amikacine liposomée pour inhalation), qui est utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire du complexe Mycobacterium avium dans le cadre d'un traitement antibactérien combiné pour les patients adultes dont les options thérapeutiques sont limitées ou inexistantes. Son portefeuille de produits en phase clinique comprend le brensocatib et le tréprostinil palmitil en poudre pour inhalation (TPIP). Le brensocatib est une petite molécule, un inhibiteur oral réversible de la dipeptidyl peptidase 1, qui est en cours de développement pour le traitement des patients atteints de bronchectasie, de fibrose kystique (FK) et d'autres maladies à médiation neutrophile, y compris la rhinosinusite chronique sans polypes nasaux (CRS) et l'hidradenitis suppurativa (HS). Le TPIP est une formulation inhalée du promédicament treprostinil palmitil qui propose un profil de produit différencié pour l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et l'hypertension pulmonaire associée à une maladie pulmonaire interstitielle (PH-ILD).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale