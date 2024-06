INSPECS Group plc est un fournisseur britannique de solutions de lunetterie pour le marché mondial de la lunetterie. La société produit une gamme de montures, d'aides à la basse vision et de verres, couvrant l'optique, les lunettes de soleil et la sécurité, qui sont soit sous licence ou sous les marques propres de la société (Branded), soit sans marque ou sous marque privée pour le compte de clients détaillants (OEM). Les secteurs d'activité de la société comprennent les montures et l'optique, qui s'occupent de la distribution des produits, la vente en gros, qui s'occupe de la distribution OEM et de la fabrication, et les lentilles, qui s'occupent de la fabrication et de la distribution des lentilles. La société exerce ses activités au Royaume-Uni, en Allemagne, au Portugal, en Scandinavie, aux États-Unis et en Chine (y compris Hong Kong, Macao et Shenzhen). Ses clients sont des détaillants mondiaux de produits optiques et non optiques, des distributeurs mondiaux et des opticiens indépendants. Son réseau de distribution couvre plus de 80 pays et atteint environ 75 000 points de vente.