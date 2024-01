INSPECS Group plc est une société de conception et de fabrication de lunettes et de verres de lunettes basée au Royaume-Uni. La société conçoit, fabrique et distribue des montures de lunettes et des verres de lunettes à la pointe de la technologie. Les segments de la société comprennent les montures et l'optique, la vente en gros et les lentilles. Le secteur des montures et des optiques se consacre à la distribution de produits. Le secteur de la vente en gros s'occupe de la distribution de fabricants et d'équipementiers. Le secteur des lentilles est engagé dans la fabrication et la distribution de lentilles. La société propose des solutions de lunetterie par le biais d'une plateforme de montures et de verres verticalement intégrée. Elle produit une gamme de montures et de verres, couvrant l'optique, les lunettes de soleil et la sécurité, qui sont soit de marque (sous licence ou sous les propres marques de la société), soit OEM (y compris les marques privées pour le compte de clients de détail, ainsi que les produits sans marque). Ses produits sont vendus dans plus de 70 000 magasins d'optique et de détail dans 80 pays.