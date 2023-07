INSPECS Group plc propose une solution de lunetterie par le biais d'une plateforme verticalement intégrée de montures et de verres. La société est un concepteur, fabricant et distributeur de montures de lunettes et de verres de lunettes optiques. La société produit une gamme de montures et de verres, couvrant l'optique, les lunettes de soleil et la sécurité. Elle est présente dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni, au Portugal, en Scandinavie, aux États-Unis et en Chine (Hong Kong, Macao et Shenzhen), et possède des usines de fabrication au Vietnam, en Chine, au Royaume-Uni et en Italie. La société est également présente en Europe et sur les marchés américains. Elle compte parmi ses clients des détaillants mondiaux de produits optiques et non optiques, des distributeurs mondiaux et des opticiens indépendants. Son réseau de distribution couvre plus de 80 pays et touche environ 70 000 points de vente.