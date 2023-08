Insperity, Inc. fournit une gamme de solutions de ressources humaines (RH) et d'affaires conçues pour aider à améliorer la performance des entreprises. L'offre de services RH de la société est proposée par le biais de ses solutions d'optimisation et de synchronisation des effectifs (collectivement, les solutions d'externalisation RH PEO). Les solutions d'externalisation des RH PEO englobent une gamme de fonctions de ressources humaines, notamment l'administration de la paie et de l'emploi, les avantages sociaux des employés, l'indemnisation des travailleurs, la conformité gouvernementale, la gestion des performances et les services de formation et de développement, ainsi que sa plateforme Insperity Premier, qui est une plateforme de gestion du capital humain basée sur le cloud. Workforce Optimization est la principale solution d'externalisation des RH de la société. Workforce Synchronization, qui n'est généralement proposée qu'à son segment de clientèle du marché intermédiaire, offre un engagement généralement plus long qui comprend les mêmes services de conformité et d'administration que Workforce Optimization.