Puma Alpha VCT PLC - Société de capital-risque basée à Londres - déclare que, suite à une offre de souscription visant à lever jusqu'à 15 millions de livres sterling, ainsi qu'une facilité de surallocation pour un montant supplémentaire de 5 millions de livres sterling, elle a procédé à une attribution finale de 532 203 actions. Les prix de l'offre étaient compris entre 1,19 et 1,22 GBP par action. L'offre est fermée à toute nouvelle demande.

Inspiration Healthcare Group PLC - Société de technologie médicale basée à Crawley, en Angleterre - Lance le SLE1500, dernier né de sa gamme de ventilateurs néonatals spécialisés. Le SLE1500 est un système d'assistance respiratoire compact qui offre des modes de ventilation non invasifs pour répondre aux besoins des patients néonatals les plus petits et les plus vulnérables nécessitant une assistance respiratoire. Neil Campbell, directeur général, déclare : "La nécessité d'une ventilation non invasive est primordiale pour le traitement et les soins efficaces des nouveau-nés les plus petits et les plus vulnérables. Le SLE1500 renforce notre gamme de ventilateurs et complète notre gamme de consommables respiratoires, ce qui nous permet d'offrir de meilleures solutions à nos clients dans le monde entier".

Active Energy Group PLC - société d'énergie renouvelable axée sur la biomasse et basée à Londres - nomme Kate Nga Nguyen directrice générale de la société pour l'Asie du Sud-Est. Nga Nguyen, qui a précédemment travaillé dans la stratégie et le développement d'entreprise pour Enviva Biomass US, se concentrera sur le déploiement et l'expansion des activités d'Active Energy dans toute l'Asie du Sud-Est, y compris la création de partenariats commerciaux et l'établissement de centres de fabrication dans la région. La société indique que sa nomination est la prochaine étape dans le développement de partenariats commerciaux régionaux pour le développement et la fabrication de produits. Dans le cadre de cette stratégie, Active Energy prévoit d'ouvrir un bureau au Vietnam en 2024.

Ross Group - Société de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de distribution - Annonce un retard dans la publication de ses résultats financiers audités pour l'exercice clos le 30 juin 2023. Explique que ce retard reflète le fait que plus de temps sera nécessaire pour compléter son audit, après que des informations supplémentaires ont été reçues concernant une facilité financière et une nouvelle émission d'actions de 10%. Déclare que ces informations constitueront désormais une partie nouvelle et "significative" d'un rapport et de prévisions révisés sur le fonds de roulement, qui devront maintenant être soumis aux comptables et au commissaire aux comptes de la société. En conséquence, la société demande et obtient une suspension temporaire de la cotation de ses actions à compter du 1er novembre.

Sovereign Metals Ltd - société d'exploration et de développement minier centrée sur le Malawi - annonce qu'un programme d'échantillonnage en vrac visant à extraire plus de 100 tonnes de minerai de Kasiya est en cours. Le programme d'échantillonnage en vrac fait partie de son programme d'échantillonnage en vrac de graphite pour la qualification, les essais en aval et le développement de produits. Explique qu'un élément majeur des accords de vente de graphite est la qualification des clients, le graphite produit dans le cadre de ce programme devant être partagé avec des utilisateurs finaux potentiels. Il affirme que Kasiya est l'un des plus grands gisements de graphite naturel au monde en dehors de la Chine et qu'il a le potentiel de devenir une source clé d'approvisionnement stratégique pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud, alors que la Chine met en œuvre des mesures de restriction sur les exportations de graphite naturel. La société indique que le programme de qualification du graphite à plus grande échelle soutiendra les études de projet à venir avec son partenaire stratégique, Rio Tinto PLC.

RA International Group PLC - Fournisseur spécialisé dans les services complexes et intégrés sur site distant - Présente une proposition visant à réduire le capital de la société en annulant son compte de prime d'émission, qui s'élève actuellement à 18,3 millions de dollars, afin de créer des réserves distribuables. Le compte de primes d'émission n'ayant que des applications limitées et ne pouvant être utilisé pour payer des dividendes ou procéder à des rachats d'actions, une réduction de capital devrait permettre de payer les dividendes futurs. La réduction du capital est subordonnée à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale qui se tiendra le 22 novembre.

Schiehallion Fund Ltd - Investisseur basé à Guernesey dans des entreprises privées en phase de développement qui ont le potentiel de devenir cotées en bourse - Note que, depuis la conversion de ses actions C en septembre, la décote par rapport à la valeur nette d'inventaire à laquelle les actions ordinaires de la société ont été négociées s'est accentuée. déclare que le conseil d'administration et son gestionnaire d'investissement se concentrent sur la maximisation des rendements pour les actionnaires à long terme et, dans ce contexte, leur priorité est de s'assurer que la société dispose d'un capital suffisant pour atteindre ses objectifs. Cependant, le conseil d'administration déclare que les actions représentent "une opportunité d'investissement attrayante avec une forte décote par rapport à la valeur nette d'inventaire". Par la suite, elle a l'intention d'allouer jusqu'à 20 millions d'USD au rachat d'actions.

