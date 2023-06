Inspiration Healthcare nomme Alan Olby, de Sinclair, au poste de directeur financier

Inspiration Healthcare Group PLC - Société de technologie médicale produisant des dispositifs médicaux spécialisés dans les soins intensifs néonatals - nomme Alan Olby directeur financier et administrateur de la société, avec effet immédiat.

M. Olby a passé 16 ans chez Sinclair Pharma, dont 12 ans en tant que directeur financier et membre de l'équipe de direction.

Neil Campbell, directeur général, déclare : "Nous sommes ravis qu'une personne du calibre d'Alan rejoigne Inspiration Healthcare. Son expérience de la création et de la croissance d'une entreprise commerciale dans le secteur de la santé et son expérience des marchés financiers nous seront très utiles pour continuer à mettre en œuvre notre stratégie et à construire une entreprise de technologie médicale innovante, leader mondial dans le domaine des soins intensifs néonatals."

Cours actuel de l'action : 44,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 57

