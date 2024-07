Inspiration Healthcare Group plc est un fournisseur britannique de technologies médicales destinées aux soins intensifs néonatals et aux salles d'opération. La société fournit aux patients du monde entier des produits qui contribuent à améliorer leurs résultats, et elle investit activement dans des opportunités de produits et des technologies de rupture. Elle investit activement dans des opportunités de produits et des technologies de rupture. Ses domaines d'intervention comprennent les soins aigus et les thérapies de perfusion. Ses produits de soins aigus comprennent les soins néonatals, les salles d'opération, les soins respiratoires, la FiO2 automatique, l'obstétrique et les soins de développement. Elle propose une gamme complète de pompes à perfusion ambulatoires, de kits d'administration, d'accessoires et de systèmes de gestion des perfusions pour les patients, tant pour les applications hospitalières que pour les soins à domicile. Elle fournit une gamme de dispositifs de perfusion Micrel Medical pour diverses applications telles que la nutrition parentérale, l'oncologie, l'immunoglobulinothérapie, la perfusion d'antibiotiques, les soins palliatifs, la gestion de la douleur aiguë et l'obstétrique. Micrel Medical fabrique également des ventilateurs pneumatiques spécialisés pour le maintien des fonctions vitales, alimentés en oxygène.