Inspire Medical Systems, Inc. est une société de technologie médicale. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions invasives pour les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil (AOS). La société a mis au point une nouvelle solution en boucle fermée qui surveille en permanence la respiration du patient et délivre une légère stimulation du nerf hypoglosse pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. Le traitement est indiqué pour les patients souffrant de SAOS modéré à sévère qui ne présentent pas d'apnée centrale du sommeil significative et qui n'ont pas de collapsus concentrique complet des voies respiratoires au niveau du palais mou. La société vend son système aux hôpitaux et aux centres de chirurgie ambulatoire (ASC) aux États-Unis et dans certains pays d'Europe par le biais d'une organisation de vente directe.