Inspire Medical Systems, Inc. annonce le remboursement national en Belgique

MINNEAPOLIS, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE : INSP) (Inspire), une entreprise de technologie médicale dédiée au développement et à la commercialisation de solutions mini-invasives innovantes pour les patients souffrant d’apnée obstructive du sommeil (AOS), annonce ce jour avoir obtenu la validation du remboursement en Belgique, avec effet immédiat, à des taux équivalents à ceux des autres pays à travers le monde.



« L’équipe soignante de l’hôpital universitaire d’Anvers (Antwerp University Hospital, UZA), en Belgique, se consacre depuis longtemps au développement du traitement Inspire. D’ailleurs, le premier implant Inspire a été conçu à Anvers en 1996 au cours de la phase de développement initiale, et la première mise en place d’un produit Inspire Medical Systems a été réalisée à Anvers en 2009 », précise Tim Herbert, responsable et PDG d’Inspire. « L’équipe de recherche, y compris les chirurgiens ORL et les spécialistes du sommeil, ont énormément contribué à la recherche et aux évaluations cliniques, et le remboursement à l’échelle nationale était la prochaine étape cruciale pour les patients souffrant d’AOS en Belgique. »

Le traitement Inspire a obtenu le marquage de conformité européen pour être commercialisé en Europe en 2010. Depuis lors, les développements réalisés au sein de l’UZA ont été financés par le budget interne de l’hôpital. Cette nouvelle autorisation de remboursement permettra d’ouvrir de nouveaux centres d’implantation Inspire en Belgique, toujours sous la supervision de l’UZA, et même d’élargir l’accès aux soins.

« Nous sommes ravis de pouvoir proposer plus largement notre traitement Inspire cliniquement prouvé aux patients souffrant d’AOS modérée à sévère ainsi qu’aux médecins dans toute la Belgique », explique Olivier Vandeveken, professeur et chef du service d’otorhinolaryngologie, pôle de chirurgie tête et cou, au sein de l’UZA à Anvers, en Belgique. « À l’UZA, nous nous consacrons à la recherche et à l’évaluation clinique du traitement Inspire depuis plus de 25 ans, notamment pour présenter Inspire en tant que traitement fiable pour les patients souffrant d’AOS, et cette autorisation va permettre d’accroître encore la disponibilité du traitement dans tout le pays. »

À propos d’Inspire Medical Systems

Inspire est une entreprise de technologie médicale dédiée au développement et à la commercialisation de solutions mini-invasives innovantes pour les patients souffrant d’apnée obstructive du sommeil. Le traitement Inspire breveté par Inspire est la première et la seule technologie de neurostimulation autorisée par la FDA, qui fournit un traitement sûr et efficace de l’apnée obstructive du sommeil modérée à sévère.

Pour plus d’informations au sujet d’Inspire, consultez le site www.inspiresleep.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles conformes à la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toute déclaration autre que celles concernant des faits historiques sont des déclarations prévisionnelles, notamment celles qui concernent nos attentes en matière de commercialisation du traitement Inspire en Belgique. Les déclarations prévisionnelles comportent des risques et incertitudes inhérents à leur nature, et d’important facteurs pourraient donner des résultats concrets différents de ceux qui étaient prévus, notamment les facteurs identifiés dans les sections « Facteurs de risques » et « Discussion sur la gestion, analyse des finances et résultats des opérations » de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’année fiscale terminée au 31 décembre 2022 conservé par la SEC (Securities and Exchange Commission). Ces facteurs peuvent être parfois actualisés dans nos autres dossiers conservés par la SEC, accessibles sur le site Internet de la SEC sur www.sec.gov et sur la page Investisseurs de notre site Internet sur www.inspiresleep.com. Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à leur date de publication, et nous n’avons aucune obligation de les actualiser à la faveur de nouvelles informations ou d’événements futurs.

