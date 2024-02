Inspire Medical Systems, Inc. est une société de technologie médicale. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions invasives pour les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil (AOS). Le dispositif d'apnée obstructive du sommeil traite la cause première de l'apnée du sommeil en agissant à l'intérieur du corps avec le processus naturel de respiration du patient. La société a mis au point une nouvelle solution en boucle fermée qui surveille en permanence la respiration du patient et stimule légèrement le nerf hypoglosse pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. La société vend son système aux hôpitaux et aux centres de chirurgie ambulatoire (ASC) aux États-Unis et dans certains pays d'Europe par l'intermédiaire d'une organisation de vente directe. La société vend son système Inspire au Japon et à Singapour par l'intermédiaire de distributeurs.