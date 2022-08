Exclusif : Inspired Entertainment veut acheter le fabricant de machines à sous PlayAGS - sources

Inspired a proposé 10 $ par action en espèces pour acquérir PlayAGS, selon les sources. Les actions PlayAGS ont terminé la négociation jeudi à 6 $.

Il n'y a aucune certitude que PlayAGS s'engagera dans des négociations avec Inspired Entertainment ou qu'un accord sera conclu, ont ajouté les sources, demandant l'anonymat car l'affaire est confidentielle.

Inspired Entertainment n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. PlayAGS s'est refusé à tout commentaire.

PlayAGS, dont le siège est à Las Vegas, fabrique des tables de jeu et des solutions interactives pour les maisons de jeu. Soutenue par la société de capital-investissement Apollo Global Management Inc, elle est entrée en bourse en 2018.

L'industrie des jeux de casino et ses fournisseurs ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19, PlayAGS valant aujourd'hui un cinquième de ce que le marché a évalué en 2019.

Cependant, la société est en voie de guérison, car les activités de jeu et les voyages rebondissent, et a déclaré 76,6 millions de dollars de revenus trimestriels cette semaine, battant les estimations des analystes.

Inspired Entertainment fournit des solutions de jeu, notamment des sports virtuels et des jeux mobiles, dans les casinos et les bars de plus de 35 juridictions, selon son site Web. Sa valeur marchande s'élève à près de 400 millions de dollars.

La société basée à New York a fait état d'un bond de 72 % de ses revenus trimestriels, qui ont atteint 71,3 millions de dollars cette semaine, alors que son activité rebondit après les fermetures dues à la pandémie.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes mercredi, le directeur financier d'Inspired Entertainment, Stewart Baker, a déclaré que la société étudiait activement un certain nombre d'activités de fusion et d'acquisition.

"Nous sommes certainement prêts à utiliser du capital pour des fusions et acquisitions si c'est quelque chose qui correspond stratégiquement à ce que nous essayons de faire. Et il semble qu'il y ait beaucoup de choses autour de nous en ce moment qui se présentent comme des possibilités", a déclaré Baker.