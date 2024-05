Inspired Entertainment, Inc. est un fournisseur interentreprises (B2B) de contenu, de technologie, de matériel et de services de jeux. La société propose un portefeuille de contenus, de technologies, de matériels et de services pour les opérateurs réglementés de jeux, de paris, de loteries, de services sociaux et de loisirs sur les canaux de vente au détail et mobiles dans le monde entier. Son segment Gaming fournit des terminaux de jeu ainsi que des logiciels de jeu et des jeux pour les terminaux fournis aux bureaux de paris, aux casinos, aux salles de jeu et aux centres de jeux pour adultes de la rue. Son segment Sports virtuels conçoit, développe, commercialise et distribue des jeux qui créent une expérience de pari sportif permanente dans les bureaux de paris et autres lieux, ainsi qu'en ligne. Son segment interactif utilise du contenu uniquement interactif ainsi que des offres de ses segments Gaming et Virtual Sports pour créer des jeux qui sont hébergés sur des serveurs de jeux distants. Le segment Loisirs de la société fournit des terminaux de jeux et des machines d'amusement aux secteurs des loisirs et de l'hôtellerie.

