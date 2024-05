(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Inspirit Energy Holdings PLC, en hausse de 59% à 0,017 pence, fourchette de 12 mois 0,0070p-0,032p. Le développeur de chaudières à micro-combustion et de chaudières de récupération de chaleur voit ses actions bondir suite à une commande de développement et de vente d'un moteur de récupération de chaleur inspirit à Eqtec PLC. Le contrat porte sur la fourniture d'une unité initiale pour 150 000 GBP, mais comprend également une option pour 10 unités supplémentaires à 150 000 GBP chacune à partir de 3 ans à compter de la date de l'accord. John Gunn, président du conseil d'administration, déclare : "Nous sommes ravis de cette approbation de notre technologie, qui prouve que le système Inspirit WHR est adapté aux moteurs marins, automobiles et de l'industrie légère, où il peut être installé ultérieurement".

SIMEC Atlantis Energy Ltd, en hausse de 9,8 % à 0,99 pence, fourchette de 12 mois : 0,70 pence-1,80 pence. La société énergétique spécialisée dans l'énergie marémotrice a reçu son prochain paiement d'étape de 2 millions de livres sterling pour le projet BESS, dans le cadre de son accord avec EL Uskmouth Ltd, une filiale de FPC Electric Land. Ce paiement a été reçu après l'achèvement des travaux de terrassement sur le site. Les étapes restantes sont l'achèvement des travaux de génie civil, après quoi SAE recevra 1,5 million de GBP, et un paiement final de 1,4 million de GBP à la livraison de 10 % des batteries.

AIM - LOSERS

Mosman Oil & Gas Ltd, en baisse de 3,3% à 0,021, fourchette de 12 mois 0,010p-0,065p. La société d'exploration, de développement et de production pétrolière, qui opère aux Etats-Unis et en Australie, fait le point sur le projet Stanley aux Etats-Unis et sur le projet Cinnabar. Elle indique que la production de pétrole du puits Stanley-5 a été rétablie grâce à un workover réussi, avec des débits initiaux similaires aux débits antérieurs d'environ 30 à 45 barils de pétrole par jour. Dans le même temps, le puits Cinnabar-1 a été remis en service, la pression à la tête du puits atteignant 1950 pascals. Toutefois, les actions chutent à la suite d'une action en justice intentée contre Nadsoil LLC, la filiale de Mosman qui exploite le projet Stanley, par l'une des parties à la coentreprise pour rupture de contrat. Mosman estime que la plainte est "sans fondement" et affirme qu'elle "se défendra rigoureusement".

