Inspirit Energy Holdings PLC est un développeur britannique de chaudières à micro-chaleur et énergie combinées (microCHP). L'activité principale de la société est celle d'une société d'investissement qui se concentre sur l'investissement dans des produits ou des technologies de rupture qui sont soit éprouvés, soit à des stades avancés de développement, et qui possèdent ou ont une licence exclusive sur la propriété intellectuelle correspondante. Elle met également son expertise au service de l'application de la technologie du moteur Stirling dans différents secteurs, notamment la marine et la récupération de la chaleur perdue. Elle est également engagée dans le développement et la commercialisation d'une chaudière microCHP destinée aux marchés commerciaux et résidentiels. La chaudière microCHP est alimentée par du gaz naturel ou de l'hydrogène et conçue pour produire de l'eau chaude (pour l'eau chaude domestique ou le chauffage central) et une production électrique simultanée qui peut être utilisée localement ou réinjectée dans le réseau national. Son chargeur Inspirit peut être installé de manière autonome ou en tant qu'appareil principal dans un local technique.

Secteur Equipements et composants électriques