Maplebear Inc. sous le nom d'Instacart, est une société de technologie alimentaire en Amérique du Nord qui travaille avec les épiciers et les détaillants pour transformer la façon dont les gens font leurs courses. La société s'associe à plus de 1 500 enseignes nationales, régionales et locales pour faciliter les achats en ligne et les services de livraison et de ramassage dans plus de 85 000 magasins d'Amérique du Nord sur la place de marché Instacart. La plateforme Instacart offre aux détaillants un ensemble de produits et de services technologiques de niveau professionnel pour alimenter leurs expériences de commerce électronique, remplir les commandes, numériser les magasins de briques et de mortier, fournir des services de publicité et recueillir des informations. Avec Instacart Ads, des milliers de marques de biens de consommation emballés (CPG) - des leaders de la catégorie aux marques émergentes - s'associent à la société pour entrer directement en contact avec les consommateurs en ligne, directement sur le lieu d'achat. La société, par l'intermédiaire d'Instacart Health, fournit des outils permettant d'accroître la sécurité nutritionnelle et de faciliter les choix sains pour les consommateurs.

Secteur Internet