Maplebear Inc. sous le nom d'Instacart, est une entreprise technologique spécialisée dans l'épicerie. La société est une entreprise technologique diversifiée qui exploite une solution technologique permettant des connexions et des transactions entre les utilisateurs finaux, les détaillants, les annonceurs et les acheteurs, principalement aux États-Unis et au Canada. La société permet aux utilisateurs finaux d'effectuer des transactions avec des détaillants pour des articles d'épicerie et d'autres articles, et avec des acheteurs pour la collecte et la livraison des articles au nom de l'utilisateur final. La société vend également des logiciels en tant que service destinés aux détaillants. Elle s'associe à plus de 1 400 enseignes nationales, régionales et locales pour faciliter les achats en ligne, la livraison et les services de ramassage dans plus de 80 000 magasins en Amérique du Nord sur la place de marché Instacart. La plateforme Instacart offre aux détaillants une série de produits et de services technologiques de niveau professionnel, numérise les magasins de briques et de mortier, et fournit des services de publicité et des informations.

Secteur Internet