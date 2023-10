Birkenstock Holding Ltd a obtenu suffisamment d'engagements de la part d'investisseurs pour que le prix de son introduction en bourse aux États-Unis se situe dans le haut de la fourchette indiquée et atteigne une valorisation de 10 milliards de dollars, selon des personnes au fait du dossier.

La société allemande de chaussures haut de gamme prendra une décision finale sur le prix de son introduction en bourse au sommet de sa fourchette de 44 à 49 dollars par action mardi, avant l'introduction de ses actions à New York mercredi, ont indiqué les sources.

Birkenstock lèverait 1,58 milliard de dollars au sommet de la fourchette.

Les sources ont précisé que les délibérations étaient fluides et ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Birkenstock s'est refusé à tout commentaire.

Birkenstock est la quatrième grande entreprise à lancer une introduction en bourse aux États-Unis au cours des quatre dernières semaines, après le fabricant de puces Arm Holdings Plc, l'application de livraison de produits d'épicerie Instacart et la plateforme d'automatisation du marketing Klaviyo.

Ces entreprises ont fixé le prix de leur introduction en bourse au sommet ou au-dessus de la fourchette indiquée et ont vu leurs actions se redresser lors de leur lancement, avant d'abandonner la majeure partie de ces gains dans les jours qui ont suivi. Si les actions d'Arm et de Klaviyo se négocient toujours au-dessus de leur prix d'introduction en bourse, celles d'Instacart valent aujourd'hui moins que leur valeur d'introduction en bourse.

Cela explique pourquoi Birkenstock n'est pas enclin à relever la fourchette de prix de son introduction en bourse malgré la forte demande initiale des investisseurs.

L'entreprise cherche déjà à atteindre une valorisation plus élevée que celle de certaines grandes marques de chaussures. Elle vaudrait environ 27 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sur 12 mois au sommet de sa fourchette, alors que Nike Inc. se négocie à 21 fois.

Pour ne pas laisser de place au hasard, Birkenstock a lancé le roadshow pour son introduction en bourse la semaine dernière, avec quelques investisseurs en ligne de mire. Financière Agache a manifesté son intérêt pour l'achat de 325 millions de dollars d'actions, tandis que Durable Capital Partners LP et Norges Bank Investment Management ont manifesté leur intérêt pour 300 millions de dollars d'actions, a indiqué Birkenstock dans un document d'archives.

Birkenstock a été fondée en 1774 dans le village allemand de Langen-Bergheim par Johannes Birkenstock et son frère cadet Johann Adam Birkenstock, tous deux cordonniers. La famille Birkenstock a dirigé l'entreprise pendant six générations après sa création.

La marque a cherché à se positionner comme un article de mode porté par des mannequins et des célébrités. Barbie, interprétée par Margot Robbie, portait une paire de Birkenstock roses dans la scène finale du film sorti cet été.

L Catterton, le groupe de capital-investissement soutenu par le milliardaire français Bernard Arnault et l'empire du luxe Louis Vuitton Moet Hennessy, a acquis une participation majoritaire dans Birkenstock en 2021.

Après l'introduction en bourse, L Catterton détiendra une participation de 82,8 % dans Birkenstock et contrôlera la majorité des droits de vote combinés de ses actions en circulation. (Reportage d'Anirban Sen à New York, édition de Chris Reese)