L'action de la plateforme de livraison de produits alimentaires Instacart a clôturé mardi pour la première fois en dessous du prix de son introduction en bourse.

Les actions d'Instacart, anciennement appelé Maplebear, ont chuté de 1,65 % pour terminer la séance à 29,89 dollars, alors que le prix d'introduction en bourse de la société était de 30 dollars le 18 septembre.

L'action du concepteur de puces Arm Holdings a chuté de 1,69 %, à 53,52 dollars, par rapport au prix de 51 dollars fixé lors de son introduction en bourse le 13 septembre. Après avoir bondi lors de ses débuts à Wall Street, l'action d'Arm a perdu du terrain et a touché des niveaux inférieurs à 51 dollars au cours de trois des quatre dernières séances.

Pendant ce temps, les actions de Klaviyo, qui a fait ses débuts mercredi dernier, ont chuté de 1,6 % à 34,11 $. L'action de la société d'automatisation du marketing reste supérieure à son prix d'introduction en bourse de 30 dollars, mais bien en deçà de son sommet intrajournalier de 30 dollars.

bien en dessous de son plus haut intraday de 37

lors de sa première journée de cotation.

Les performances médiocres des actions d'Arm et d'Instacart depuis leurs débuts sur le marché renforcent les doutes quant à la reprise espérée des introductions en bourse après une période de sécheresse de plus de 18 mois. (Reportage de Noel Randewich à Oakland, Californie, et de Niket Nishant à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et Aurora Ellis)