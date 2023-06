Instalco Intressenter AB est un fournisseur d'installations et de services basé en Suède dans les domaines du chauffage et de la plomberie, de l'électricité, de la ventilation, du refroidissement et des solutions industrielles. La société propose l'installation et les réparations régulières de chauffage urbain, le remplacement de la plomberie, les nouvelles constructions et l'entretien préventif ; la conception, l'installation et l'entretien d'installations électriques ; les solutions techniques et l'installation de solutions de ventilation pour le traitement de l'air, la climatisation et le climat intérieur ; la conception, l'installation et l'entretien d'extincteurs automatiques à eau ; les systèmes de tuyauterie industrielle, l'installation de machines et les installations de systèmes de refroidissement, ainsi que l'installation d'appareillages de commutation, de transformateurs, de barres omnibus et de centrales électriques, entre autres. Les services sont destinés principalement aux locaux commerciaux, aux logements, aux constructions publiques, aux entrepôts, aux bureaux et au commerce de détail, ainsi qu'aux industries de transformation. La société opère en Suède, en Norvège et en Finlande par le biais de nombreuses filiales.

Secteur Construction et ingénierie