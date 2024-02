Installed Building Products, Inc. est un installateur d'isolation résidentielle et un installateur diversifié de produits de construction complémentaires. Les produits de construction de la société comprennent l'imperméabilisation, les coupe-feu, l'ignifugation, les portes de garage, les gouttières, les stores, les portes de douche, les étagères de placard et les miroirs, ainsi que d'autres produits destinés aux constructeurs résidentiels et commerciaux. Ses secteurs d'activité sont l'installation, la distribution et la fabrication. Son segment Installation est engagé dans l'installation de divers produits sur les marchés finaux de la construction résidentielle neuve, de la réparation et de la rénovation, et de la construction commerciale, à partir de son réseau national de succursales. Son segment Distribution vend de l'isolation, des gouttières et des accessoires principalement aux installateurs de ces produits qui opèrent sur plusieurs marchés finaux. Le secteur de la fabrication comprend les activités de fabrication d'isolants cellulosiques. La société exploite plus de 240 succursales desservant les 48 États continentaux et le district de Columbia.

Secteur Construction et ingénierie