INSTALLUX S.A.

Communiqué relatif à l’acquisition des titres de la société MECANALU S.A.S.

Saint-Bonnet-de-Mure, le 13 octobre 2022 – 19h00

La société Installux acquiert 100% des titres de la société Mécanalu

Le Groupe Installux, spécialiste de la conception, production et distribution de systèmes aluminium pour le second œuvre du bâtiment renforce sa position sur le secteur de la cloison par l’acquisition de l’entreprise Mécanalu.

Depuis toujours guidé par son ambition d’accompagner la filière aluminium dans son développement et sa valorisation, le Groupe Installux a intégré ce jeudi 13 octobre 2022 la société Mécanalu, concepteur, fabricant et distributeur de cloisons modulaires à ossature aluminium.

Le Groupe est présent dans trois secteurs d’activité distincts et complémentaires : le bâtiment, l’amélioration de l’habitat et l’aménagement d’espaces tertiaires et commerciaux à travers ses trois entités commerciales (Sofadi-Tiaso, Installux, Mécanalu), ses deux sites industriels (Installux Extrusion Services et France Alu Color), et son Campus Aluminium.

En rejoignant les rangs du Groupe Installux , Mécanalu conserve son indépendance et tire parti de la force du Groupe quant à sa maitrise de l’ensemble de la chaine de valeur de l’aluminium : extrusion, laquage, distribution, finition.

Cette complémentarité d’offre marque une fois encore l’élan de l’entreprise française familiale pour servir l’ensemble des acteurs de la filière dans une culture de qualité, d’écoute et de confiance.

A propos du GROUPE INSTALLUX :

Depuis près de 100 ans, le Groupe Installux s’est imposé comme un acteur majeur indépendant français, spécialisé dans la conception et la distribution de profils et accessoires en aluminium pour le marché du second œuvre du bâtiment et de l’habitat, en neuf comme en rénovation.

Ses trois fondamentaux ? L’utilisation de l’aluminium, la distribution par un circuit de professionnels et le positionnement sur un marché de diffus misant sur une valeur ajoutée forte et une offre de services riche.

Le Groupe INSTALLUX emploie aujourd’hui près de 500 collaborateurs sur 5 sites.

www.groupe-installux.com

A propos de la société MECANALU :

Mécanalu conçoit et fabrique une gamme de cloisons démontables en aluminium qui répond à toutes les exigences d’aménagement, qu’elles soient esthétiques, techniques ou acoustiques.

La société MECANALU est basée à Dourdan, au sud-est de Paris. Elle emploie 37 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,3 M€ en 2021.

https://www.mecanalu.com/

INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, ALLUX) est cotée sur Euronext Growth Paris.

Contact relations investisseurs :

. David MACHABERT - Directeur Administratif et Financier

. david.machabert@groupe-installux.com +33 4 72 48 31 31

Bloomberg (code ALLUX:FP) - Reuters (code ALLUX.PA) – LEI 96950047V9DJ43TZKN60

