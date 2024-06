Installux est spécialisé dans la conception et la distribution de profilés et d'accessoires en aluminium pour le marché du second oeuvre du bâtiment et de l'habitat, en neuf comme en rénovation. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - profilés et accessoires en aluminium (45,7% ; Installux) : destinés à la fabrication de fenêtres, de portes, de façades, de vérandas, de portails, de verrières, etc. Les produits sont commercialisés auprès des professionnels du second oeuvre (notamment métalliers, agenceurs, miroitiers et menuisiers) ; - services d'extrusion, de laquage, d'usinage et de sertissage RP (27,5% ; Installux Extrusión Services) ; - produits d'agencement et de cloisonnement (14,7%) : produits d'agencement tertiaire et commercial (habillages, crémaillères, vitrines, tableaux d'affichage, mobilier, etc. ; Sofadi), cloisons amovibles en aluminium (Tiaso) et cloisons modulaires à ossature aluminium (Mécanalu) ; - services de thermolaquage (12,1% ; France Alu Color). 92,2% du CA est réalisé en France.

Secteur Fournitures de construction et installation