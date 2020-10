INSTALLUX : CESSION DE LA TOTALITE DES TITRES DE LA SOCIETE ROCHE HABITAT

CESSION DE LA TOTALITE DES TITRES DE LA SOCIETE ROCHE HABITAT

Saint-Bonnet-de-Mure, le 12 octobre 2020 à 18h00 Le 5 octobre 2020, la société Installux a cédé la société Roche Habitat à la société First EMJ, holding détentrice de la société CEBEL . L’opération s’accompagne par la reprise de la trentaine de salariés par le preneur. Cette cession tourne une page de l’histoire du Groupe Installux depuis l’intégration de la société Roche Habitat en 1992. L’activité de Roche Habitat, en grande partie orientée vers la protection solaire (store de fenêtre et de terrasse, pergola, etc.), donc soumise à une saisonnalité a été impactée significativement par la Covid-19 en 2020. Les capitaux propres de Roche Habitat au 31 décembre 2019 s’élevaient à 281 K€ après une perte de 705 K au titre de l’exercice écoulé, avec un chiffre d’affaires de 8 960 K€ et un total bilan de 5 164 K€. Dorénavant, le Groupe Installux va se concentrer sur le développement et la croissance des autres entités du Groupe. INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, STAL) est cotée sur Euronext Growth Contact relations investisseurs : Sylvain VACHON Directeur Administratif et Financier sylvain.vachon@groupe-installux.com +33 4 72 48 32 49















