Installux S A : - Avis de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG du 22 juin 2021

Avis de mise à disposition des documents préparatoires à l’AG du 22 juin 2021

INSTALLUX S.A.

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Saint-Bonnet-de-Mure, le 1er juin 2021

Installux informe ses actionnaires qu’une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se réunira :

mardi 22 juin 2021 à 16h00

Chemin du Bois Rond

Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône)

Installux invite ses actionnaires à consulter l’avis préalable à l’Assemblée Générale des actionnaires (publié également au BALO le 14 mai 2021), qui contient l’ordre du jour et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale, aux adresses suivantes :

- sur le site internet EURONEXT : https://live.euronext.com

(Live Markets / ISIN : Installux / Calendrier financier / AG)

- et sur le site internet de la société : https://www.groupe-installux.com/informations-financieres

INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, ALLUX) est cotée sur Euronext Growth Paris.

Contact relations investisseurs :

. David MACHABERT - Responsable Administratif et Financier

. david.machabert@groupe-installux.com +33 4 72 48 31 31

Bloomberg (code ALLUX:FP) - Reuters (code ALLUX.PA) – LEI 96950047V9DJ43TZKN60

Pièce jointe