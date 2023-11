(Alliance News) - (Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Andrada Mining Ltd - Société africaine d'exploitation de métaux technologiques possédant un portefeuille d'actifs miniers et d'exploration en Namibie - déclare avoir reçu un financement de 25 millions de dollars US de la part d'Orion Mine Finance. Ce financement se compose d'une redevance sur l'étain non garantie de 12,5 millions de livres sterling, d'une souscription de 2,5 millions d'USD pour 30,5 millions d'actions et d'un prêt convertible de 10 millions d'USD. La redevance sur l'étain est affectée à l'augmentation de la production d'étain dans la mine d'Uis en Namibie. Les 12,5 millions de dollars restants serviront à accélérer les flux de revenus du lithium et du tantale, y compris l'expansion de la mine Uis et les forages d'exploration sur l'ensemble de ses licences. Anthony Viljoen, directeur général, déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer le versement du financement d'Orion, une fois toutes les conditions remplies. Ce partenariat avec Orion permettra non seulement d'augmenter la production d'étain jusqu'à 2 000 tpa, mais aussi d'accélérer le développement du lithium et de l'étain autour de la mine d'Uis."

Bushveld Minerals Ltd - Producteur de vanadium axé sur l'Afrique du Sud et fournisseur de solutions de stockage d'énergie - Démission de la directrice financière Tanya Chikanza, avec un préavis de six mois. La société indique qu'elle enquête sur Chikanza au sujet d'une mauvaise conduite présumée liée à l'absence de divulgation d'un conflit d'intérêts important. Elle l'a suspendue de ses fonctions contractuelles avec effet immédiat. Janandre Lamprecht deviendra directeur financier par intérim.

Agronomics Ltd - investisseur dans le domaine de l'agriculture cellulaire - indique que la société Solar Foods Oy, qui fait partie de son portefeuille, a levé 8 millions d'euros dans le cadre d'un financement de série B par l'intermédiaire de l'organisateur d'investissements finlandais Springvest Oyj. Les investisseurs existants ont également participé à un placement privé qui sera clôturé dans deux semaines. Les investisseurs existants sont Happiness Capital et Lifeline Ventures. Elle indique avoir investi 6 millions d'euros dans Solar Foods jusqu'à présent.

Instem PLC - fournisseur de services informatiques pour le marché des sciences de la vie basé à Staffordshire, Angleterre - déclare que son projet d'acquisition par Ichor Management Ltd Bidco, qui est contrôlé par des fonds gérés par Archimed SAS, a été approuvé par la Haute Cour du Royaume-Uni. Le plan devrait entrer en vigueur le 21 novembre et les actions seront annulées sur le marché AIM de Londres.

SkinBioTherapeutics PLC - Société de sciences de la vie basée à Newcastle et spécialisée dans la santé de la peau - Lancement d'un placement d'actions à 19 pence par action pour lever au moins 3,0 millions de livres sterling. Lancement d'une offre séparée aux particuliers pour lever jusqu'à 250 000 GBP auprès des actionnaires existants. Le produit de la vente sera utilisé pour faire avancer les programmes de traitement de la bouche et de l'inflammation, le déploiement d'Axis-PS, l'étude et la commercialisation d'un traitement de l'acné et comme fonds de roulement. Stuart Ashman, directeur général, déclare : "Les fonds que nous cherchons à lever sont destinés à soutenir la stratégie actuelle de commercialisation et de développement d'AxisBiotix dans le domaine de la santé de la peau, avec notre dernière initiative dans le domaine de l'acné, ainsi qu'à fournir une base financière plus solide pour soutenir nos discussions de partenariat stratégique autour de trois de nos autres piliers d'activité".

